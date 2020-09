Salman Khan’s legal team denies actor’s Involment in KWAN talent agency probed in drugs case- बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं. जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, दीया मिर्जा, दीपिका पादुकोण के बाद सलमान खान का भी नाम सामने आया है. जिसके बाद सलमान की लीगल टीम एक्टिव हो गई और आधारिक रूप से बयान जारी कर दिया. जिसमें उन्होंने लिखा- सलमान खान या उनके सहयोगियों की क्वान में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है. ऐसी बातें आसानी ने सार्वजनिक तौर उपलब्ध हैं और ऐसी खबरें खेदजनक हैं. Also Read - दीया मिर्जा भी हैं ड्रग एडिक्ट? एक्ट्रेस ने बयान जारी कर निकाली भड़ास, TWEET VIRAL

टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीबी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्वान में किस-किस का पैसा लगा हुआ है. इस जांच में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं. इस जांच में सामने आया है कि सलमान खान की एक फर्म का क्वान में काफी पैसा लगा हुआ है.

बता दें, एक बड़े न्यूज चैनल से खबर दिखाई थी कि सलमान खान की क्वॉन टैलेंट कंपनी में हिस्सेदारी है. जिसके बाद ही निखिल द्विवेदी ने इस खबर का खंडन करते हुए न्यूज चैनल्स को बिना जांच के ऐसी खबरें प्रसारित करने से बचने की सलाह दी थी.