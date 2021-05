नई दिल्ली: भारत में फिल्म ‘राधे’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) को जी5 पर जी की पे-पर-व्यू सर्विस जी प्लेक्स और प्रमुख डीटीएच ऑपरेटर के साथ रिलीज किया गया है और इसे बीते दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. विदेशों के सिनेमाघरों में फिल्म की सरहाना करने वाले उत्सुक प्रशंसकों से ले कर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर बुकिंग करने तक, सुपरस्टार के प्रशंसकों ने रिलीज के तुरंत बाद ही फिल्म देखना शुरू कर दिया, नजीतन यह रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गयी. यही नहीं, अधिक संख्या में लॉग-इन करने के कारण सर्वर डाउन हो गया. कुल मिलाकर यह फिल्म ईद ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. Also Read - राधे फिल्म में गिरगिट बनकर गौतम गुलाटी ने मचाया भौकाल, सलमान खान ने दिया था ऐसा लुक

यूएई में थिएटर्स की 50 फीसदी क्षमता के साथ फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 379,000 अमेरीकी डॉलर का कलेक्शन किया है जो न केवल सलमान खान की पिछली फिल्म ‘दबंग 3’ (2019) से अधिक है, बल्कि ‘गॉडजिला वेर्सिस कोंग’ की तुलना में अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन भी है. फेस्टिव वीकेंड को देखते हुए कलेक्शन में अधिक इजाफा होने की उम्मीद है.

बहुत महत्वपूर्ण रूप से, राधे ने हाइब्रिड रिलीज की सफलता का जोरदार प्रदर्शन किया और इस कठिन समय में एक फिल्म को रिलीज करने का एक प्रभावी मॉडल दिखाया. यह न केवल राधे के स्टेक होल्डर्स के लिए बल्कि देश की सम्पूर्ण फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होगा जो महामारी का खामियाजा भुगत रहे है.

जी स्टूडियोज के सीबीओ शारिक पटेल ने साझा किया,फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इस अनूठी और पहले कभी नहीं देखी गई वितरण रणनीति के माध्यम से यह हाई-ऑन-एंटरटेनमेंट, सर्वोत्कृष्ट सलमान खान की फिल्म दर्शकों को अपने हिसाब से कही भी देखने का ‘अवसर’ सुनिश्चित करता है. अभूतपूर्व परिस्थितियों के साथ इनोवेटिव विकल्प बनाने की जिम्मेदारी आती है जो भविष्य के व्यापार मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और जी इसमें सबसे आगे है.

इनपुट- आईएएनएस