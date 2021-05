Salman Khan Both Sister Tested Positive For Corona: कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है और पूरे भारत में इसने हाहाकार मचा कर रखा है. ऐसे में क्या खास और क्या आम हर कोई इसकी चपेट में आ चुका है. इस बार के कोरोना ने कई सारे बॉलीवुड सितारों भी परेशान किया है. ऐसे में अब खबर है आ रही है कि बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) की दोनों बहनें अर्पिता खान शर्मा (Arpita Khan Sharma) अलवीरा खान (Alvira Khan) हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गई थीं. इस बात की जानकारी खुद सलमान खान (Salman Khan) ने एक इंटरव्यू के दौरान दी है. Also Read - Zoom Zoom Song Release: 'Radhe' का नया गाना...Salman Khan-Disha Patani का रोमांटिक अवतार वायरल

हाल ही में राधे के दौरान चल रहे इंटरव्यू में सलमान (Salman Khan) ने बताया कि उनकी दोनों बहनों ने हाल ही में कोरोना से जंगी जीती है और इसके कुछ देर बाद ही अर्पिता खान शर्मा (Arpita Khan Sharma) ने इंस्टाग्राम पर फैंस को अपने कोरोना निगेटिव होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'मैंने अप्रैल 2021 के महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि मेरे अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे. मैंने सभी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन किया और शुक्र है कि भगवान की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई. मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूं.'



वहीं इंटरव्यू के दौरान खुद भाईजान ने बताया था कि ‘मेरी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत खतरनाक है. इससे मैं कैसे खुद को बचा पा रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं. पिछले साल तो हम सुनते कि किसी को कोरोना हो गया, लेकिन इस बार तो हमारे करीबियों में ये केस पाए जा रहे हैं. कोरोना की ये दूसरी लहर काफी तेजी से फैलता दिख रहा है.’