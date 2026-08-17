गोविंदा के सपोर्ट में आईं सलमान की Ex-Girlfriend, सुनीता को दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते को लेकर लगातार तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गोविंदा के समर्थन में अपनी बात रखी है.

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टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती (realsomyali)

बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने इस विवाद पर खुलकर गोविंदा का सपॉर्ट किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी एक्टर की काबिलियत का फैसला उसकी उम्र या उसके को-स्टार की उम्र से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म को अहमियत मिलनी चाहिए.

सोमी अली ने किया गोविंदा का बचाव

सोमी अली ने सोशल मीडिया पर गोविंदा के साथ अपनी कुछ पुरानी फोटोज शेयर कीं. इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखकर एक्टर के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया. सोमी ने कहा कि वह गोविंदा को पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों लेवल पर जानती हैं.गोविंदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड कलाकारों में से एक हैं और उनके साथ काम करने के दौरान उन्होंने उन्हें एक विनम्र इंसान के तौर पर देखा. सोमी ने यह भी साफ किया कि उनके मन में गोविंदा और सुनीता आहूजा दोनों के लिए सम्मान है.

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‘टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती’

सोमी अली ने अपने पोस्ट में उम्र के आधार पर कलाकारों को जज करने की सोच पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि किसी एक्टर की काबिलियत इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वह कितनी उम्र का है या उसके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस की उम्र क्या है. कलाकार की पहचान उसके टैलेंट, प्रोफेशनलिज्म और काम के प्रति उसके जुनून से होती है. उन्होंने आगे कहा कि जब इंडस्ट्री में काम के मौके मिलना कम हो जाते हैं, तब भी लगातार काम करते रहना सम्मान की बात है. किसी कलाकार को सिर्फ उम्र की वजह से कम आंकना सही नहीं है. हर एक्टर को यह मौका मिलना चाहिए कि वह अपने काम के जरिए साबित कर सके कि उसमें आज भी कुछ नया और अच्छा करने की कैपेसिटी है.

क्या है गोविंदा और सुनीता आहूजा का विवाद?

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच विवाद उस समय सुर्खियों में आया, जब एक्टर को उनकी कम उम्र की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. इसके बाद सुनीता ने गोविंदा पर तंज कसा और उन्हें ‘शुगर डैडी’ तक कह दिया. सुनीता ने कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के नजर आने पर भी सवाल उठाए थे. उनके बयानों के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गया.

गोविंदा ने भी दिया था जवाब

सुनीता के बयान के बाद गोविंदा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यूज़ की जाने वाली भाषा को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. एक्टर ने यह भी कहा कि कलाकारों का यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करना इंडस्ट्री का हिस्सा है. अब सोमी अली के गोविंदा के सपॉर्ट में सामने आने के बाद यह विवाद एक बार फिर चर्चा में है. सोमी ने अपने बयान के जरिए साफ किया कि किसी कलाकार की उम्र उसके टैलेंट और काम करने की कैपेसिटी का पैमाना नहीं होनी चाहिए.