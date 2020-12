Samantha Akkineni Nagarjuna daughter in law Shares hot and sexy Photo Bold statement about sex physical relation-नागार्जुन की बहू समांथा अक्किनेनी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें उनका गजब का हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है. अक्किनेनी का कहना है कि वह देखना चाहती हैं कि क्या होगा जब वह हार नहीं मानेंगी और 2021 के लिए तैयार हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह काले रंग की क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं. Also Read - Mouni Roy Hot Pics: मौनी राय का ब्लू कलर के गाउन में दिलकश अंदाज, हर अदा मजबूर करती है कहने को मरजावां!

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “मैं देखना चाहती हूं कि अगर मैं हार नहीं मानती. 2021 के लिए तैयार.” Also Read - कश्मीरा शाह ने पिंक बिकिनी और खुली शर्ट में हॉटनेस के तोड़े सारे रिकॉर्ड, ननद आरती सिंह ने कहा....



फोटो शेयरिंग वेबसाइट पर इस तस्वीर को 674 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

सामंथा की शादी नागार्जुन के बेटे और तेलुगू अभिनेता नागा चैतन्य से हुई है. वह मनोज बाजपेयी अभिनीत ‘द फैमिली मैन’ के सीजन दो में दिखाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

बता दें, शादी से पहले एक फोटोशूट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सामंथा जब पूछा गया अगर उन्हें कभी खाने और सेक्स के बीच एक चीज चुननी पड़े तो क्या पसंद करेंगी. समांथा ने कहा, मैं सेक्स को चुनना पसंद करूंगी.

समांथा अपनी ब्यूटी के साथ बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती हैं.आगामी सीजन में शरद केलकर के साथ-साथ प्रियामणि, शारिब हाशमी, दर्शन कुमार, सनी हिंदुजा, श्रेया धनवंतरी, शहाब अली, वेदांत सिन्हा और महेक ठाकुर भी होंगे.