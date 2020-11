Samantha Akkineni Soaks Up The Sun in The Maldives Clicked by Naga Chaitanya– दक्षिणी अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी इस वक्त मालदीव में छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं. सामंथा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. एक तस्वीर में वे समंदर की गहराई को देखती हुईं नज़र आ रही हैं वहीं एक तस्वीर में वे पेड़ स्टाइल के सोफे में बैठी नज़र आ रही हैं. Also Read - 'गंदी बात' करने के लिए Anveshi Jain ने सुने थे लोगों के ताने, लेस्बियन सीन देखकर मम्मी-पापा ने फेर लिया था मुंह!

बता दें, सामंथा अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं. कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर लिखा था- अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की. सामंथा ने लिखा, "सुबह जल्दी उठें. ध्यान करें. सकारात्मक सोचें. सेब साइडर सिरका लें. शरीर और मन दोनों को साफ करें. रोज अपनी त्वचा की देखभाल करें. एक्सरसाइज करें. हाइड्रेट करें. अधिक सकारात्मक विचार रखें."

सामंथा आने वाले समय में विजय सेतुपति अभिनीत ‘काठुवाकुला रेंडू काधल’ में दिखेंगी जिसमें नयनतारा भी हैं. विग्नेश शिवा इसके निर्देशक हैं. इससे पहले हाल ही में सामंथा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वह अपने ससुर सुपरस्टार नागार्जुन के साथ मिलकर कढ़ी पत्ते का पौधा लगाती नजर आ रही थीं.