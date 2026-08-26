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Pregnancy में भी जिम में पसीना बहा रहीं समंथा, जानें क्या है उनका फिटनेस रूटीन

Samantha Pregnancy Workout: प्रेग्रेंसी के टाइम में बहुत सी महिलाएं जिम जाना छोड़ देती हैं, लेकिन फेमस एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु इस टाइम पर अपनी फिटनेस और जिम को लेकर चर्चाओं में हैं. उन्होंने जिम, योग, वर्कआउट की कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written by: Sapna
Published: August 26, 2026, 1:48 PM IST
Samantha Pregnancy Workout
सालों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती आ रही हैं. प्रेग्नेंसी के टाइम भी उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इसे जारी रखा है.(samantharuthprabhuoffl)

समंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही हैं. वह जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हल्की एक्सरसाइज करती दिखाई दे रही हैं. प्रेग्रेंसी में डॉक्टर की सलाह पर ही जिम और वर्कआउट को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए. उन्होंने बताया कि अब उनका वर्कआउट पहले जैसा नहीं है. अब वह ज्यादा वजन उठाने या खुद को थकाने के बजाय अपने बॉडी के संकेतों को समझने पर ध्यान देती हैं.


प्रेग्नेंसी में ऐसा है समंथा का वर्कआउट

समंथा ने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की कुछ पोस्ट शेयर की हैं. एक वीडियो में वह बैठकर केबल रो करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वह वेट लिफ्टिंग करती दिख रही हैं. उन्होंने बताया कि इन दिनों ट्रेनिंग का मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाना नहीं, बल्कि बॉडी की जरूरत को समझना है. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कुछ दिनों में वह खुद को काफी मजबूत महसूस करती हैं, जबकि कुछ दिनों में वर्कआउट को हल्का रखना पड़ता है. कभी-कभी उनका पूरा वर्कआउट योगा मैट पर आराम करने तक ही सीमित रहता है.

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अब बॉडी की सुनती हैं समंथा

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से जिम में मेहनत करती आई हैं और हमेशा अपनी लिमिट को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही हैं. लेकिन प्रेग्नेंसी के इस टाइम में उन्होंने अपनी बॉडी को ज्यादा इंपोर्टेंस देना सीखा है. जब बॉडी आराम करने के संकेत देती है, तो वह ब्रेक लेना जरूरी समझती हैं. जब बॉडी के अंदर एक नई जिंदगी पल रही हो, तो फिटनेस के लक्ष्य भी बदल जाते हैं. ऐसे समय में बॉडी पर दबाव डालने के बजाय उसकी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है.

डॉक्टर की सलाह के बाद जारी रखी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

समंथा कई सालों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती आ रही हैं. प्रेग्नेंसी के टाइम भी उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इसे जारी रखा है. उनकी ट्रेनर प्रीनेटल ट्रेनिंग में भी प्रमाणित हैं और उनकी एक्सरसाइज को उनकी प्रेग्नेंसी और बॉडी की जरूरत के हिसाब से बदला गया है. समंथा ने दूसरी प्रेग्नेंट महिलाओं को खास सलाह देते हुए कहा कि हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग होती है. इसलिए उनकी वर्कआउट रूटीन को कॉपी नहीं करना चाहिए. प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना और किसी ट्रेनर की निगरानी में ही वर्कआउट करना बेहतर है. समंथा ने जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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