Samantha Naga Chaitanya Divorce: साउथ फिल्म इंडस्ट्री जानी-मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) की जोड़ी का जब तलाक हुआ था तो किसी को हैरान कर गया था. सामंथा और नागा (Samantha And Naga Chaitanya Divorce) की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था और दोनों का प्यार लोगो के दिलों में बसता था. ऐसे में जब इन्होंने अपने अलग होने का एलान किया तो हर फैंस का दिल टूट गया या यूं कहे कि दोनों के तलका की बात कई लोगों के गले तक नहीं उतर रही थी. ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्यों इस खूबसूरत जोड़े सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) ने अपनी राहें जुदा कर दी हैं औऱ दोनों ने अफने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है औऱ कहा है कि वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आने वाले कल के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है. ऐसे में हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) की रहो को जुदा कर दिया. इन तमाम सवालों के बीच नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लोग दोनों के तलाक से जोड़ कर देख रहे हैं.Also Read - Samantha Naga Chaitanya Divorce: बाहर अफेयर हैं... बच्चा नहीं चाहती नागा चैतन्य के तलाक को लेकर मिले थे समांथा को ताने, लेकिन..

वायरल हुआ नागा चैतन्य का वीडियो

नागा को जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनके किसी इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा है. इस इंटरव्यू में नागा कहते दिखते हैं कि अगर किसी बात से मेरे परिवार को दुख पहुंचता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगें. नागा कहते हैं कि “मैं किसी भी तरह के रोल करने को तैयार हूं लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी बात से मेरे परिवार पर असर पड़ेगा तो मैं वो लाइन क्रॉस नहीं करुंगा.” इसपर उनसे सवाल किया गया कि कैसे रोल और फैमिली दोनों अलग है? इस पर नागा फिर कहते हैं कि “कुछ भी ऐसा जो उन्हें अच्छा ना लगे. बस वहीं मेरी लाइन हैं. इसके अलावा मैं हर तरह के रोल के लिए ओपन हूं”. Also Read - See Photos of Naga Chaitanya and Samantha Ruth Prabhu’s wedding | नागा चैतन्य और सामंथा रुथ ने गोवा में रचाई शादी, देखें अंदर की तस्वीरें



इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग सामंथा और नागा के तलाक से जोड़ रहे हैं. दरअसल सामंथा ने इसी साल अमेजन की वेबसीरीज, द फैमिली मैन 2 से ओटीटी पर डेब्यू किया है. इस सीरीज में सामंथा ने कुछ बोल्ड सीन दिए हैं. जिन्हें अब इस तलाक की वजह माना जा रहा है. हालांकि उनका ये सारे सीन शो से हटा दिए गए थे बावजूद इसके इसपर दमकर बवाल हुआ था. बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी शादीशुदा एक्ट्रेस के बोल्ड सीन देने पर यूं बवाल मचा हुआ है. इसक पहले ऐश और ऋतिक रोशन के बोल्ड सीन पर भी जमकर बवाल हुआ था और बच्चन परिवार ने भी सारे बोल्ड सीन हटवा दिए थे.