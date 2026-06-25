39 की उम्र में... शादी के 6 महीने बाद मां बनने की दी खुशखबरी! सामंथा रुथ प्रभु ने की प्रेग्नेंसी कन्फर्म

एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि कर दी है. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे करने के बाद मैटरनिटी ब्रेक लेंगी और बच्चे के जन्म के बाद वापस काम पर लौटेंगी.

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Samantha Ruth Prabhu Pregnancy

सामंथा प्रभु ने अपने फिल्म Maa Inti Bangaaram की सफलता के बाद फैंस को जश्न माने के लिए एक और खुशखबरी सुना दी. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर उनके प्रेग्नेंसी के रूमर्स कन्फर्म करते हुए बताया कि वो मां बनने वाली हैं. साथ ही सामांथा अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे करने के बाद मैटरनिटी ब्रेक लेंगी और बच्चे के जन्म के बाद वापस काम पर लौटेंगी.

सामंथा ने कन्फर्म की प्रेग्नेंसी

एक्टर ने बुधवार को हैदराबाद में अपनी हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की सक्सेस मीट के दौरान ये ख़ुशख़बरी शेयर की. इस इवेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान क्लीयर किया कि वो अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद एक्टिंग से कुछ वक्त का ब्रेक लेने का प्लान बना रही हैं. सामंथा ने कहा, “’मां इंटी बंगारम’ के बाद, अपने हेल्थ इश्यू को देखते हुए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. मैं मैटरनिटी लीव पर जाऊंगी लेकिन बेबी के जन्म के बाद फिर वापस लौटूंगी. ये खबर सुनते ही उन्हें सेलेब्स और आम लोगों का बधाई देने का तांता लग गया. एक्ट्रेस ने भी शुभकामनाओं के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया और इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आभार जताया.

I have to take maternity leave from now,Thankyou for your wishes about my personal happiness… Actress @Samanthaprabhu2 revealed about her pregnancy news and its completely true…#Samantha #MaaIntiBangaaram pic.twitter.com/eYyd0ECJwU — Karthikuuu (@Anchor_Karthik_) June 24, 2026

राज निदिमोर के साथ नए सफर की शुरुआत

बता दें, सामांथा ने 2025 में फिल्ममेकर Raj Nidimoru से दूसरी शादी की थी. ये शादी बेहद ही सादगी से हुई थी. जिसमें करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे. अब शादी के कुछ महीनों बाद यह कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है.

क्यों शुरू हुई थीं प्रेग्नेंसी की चर्चाएं?

दरअसल, Maa Inti Bangaaram की सफलता के जश्न के दौरान समांथा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. फैंस ने उनमें बेबी बंप नोटिस किया, जिसके बाद लगातार प्रेग्नेंसी की अटकलें लगने लगीं. बाद में उनकी टीम की ओर से भी खबर की पुष्टि की गई.

मां बनने को लेकर पहले भी जाहिर कर चुकी थीं इच्छा

सामंथा पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वह मां बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बच्चा होगा तो वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. उनके पुराने इंटरव्यू भी अब सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं.

सामंथा रुथ की पहली शादी

सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी पहली शादी टॉलीवुड अभिनेता नागा चैतन्य से साल 2017 में की थी. शादी के चार साल तक साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया था.