Shaakuntalam Twitter Review: 'शाकुंतलम' बनकर सामंथा ने जीता दिल, फैंस के निकले आंसू

Shaakuntalam Twitter Review:'शाकुंतलम' फिल्म के रिव्यू आने सोशल मीडिया पर शुरू हो गए हैं.

Shaakuntalam Twitter Review: साउथ की सबसे दमदार एक्ट्रेस में एक सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म ‘शाकुंतलम’को लेकर खासी चर्चा में है और आज उनकी फिल्म पर्दे पर आने वाली है. पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई इस फिल्म में सामंथा का नया अवतार देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित हैं. इस फिल्म में सामंथा का लुक हर किसी को भा रहा है और उनकी एक्टिंग ने भी फैंस का दिल जीत लिया है. इसी बीच में सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म देखने के बाद अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि यूजर्स का सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘शाकुंतलम को लेकर क्या कहना है.

कैसी है शाकुंतलम

फिल्म क्रिटिक्स रमेश बाला ने लिखा #शाकुंतलम की पूरी कास्ट वास्तव में पौराणिक कहानी की दुनिया को जीवंत करती है और खास तौर से #सामंथारुथप्रभु- क्या एक्टिंग की है, उन्होंने इसके साथ पहली बार खुद हिंदी में डबिंग भी की है.

The entire cast of #Shaakuntalam truly brings to life the world of the mythological story and especially the lead, #SamanthaRuthPrabhu– what performance! She has also dubbed in Hindi herself for the first time with this one, and it is sure to strengthen her connect and pic.twitter.com/Zjsyzfgfj7 — Ramesh Bala (@rameshlaus) April 14, 2023

सामंथा रुथ प्रभु की एक्टिंग है जबरदस्त

एक अन्य यूजर ने फिल्म की कहानी के साथ ही सामंथा रुथ प्रभु की एंट्री की भी तारीफ की उन्होंने लिखा, ‘सामंथा रुथ प्रभु को महल के सीन के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि #Shaakuntalam में महारानी शकुंतला के रोल के किरदार को सामंथा इतनी अच्छी तरह निभाएंगी. जिस तरह से उन्होंने शकुंतला को दर्द को दिखाया, उससे मैं भावुक हो गया. सामंथा ने प्रूव किया कि वह एक्टिंग के लिए ही बनी हैं.’

Standing ovation for @Samanthaprabhu2 for this MAHAL scene 👏 I never imagined Sam will do a cake walk for a character like this in #Shaakuntalam 💥The way she expressed Shakuntala’s pain made my heart heavy i got tears😭 Kudos #Samantha you proved you are born for Acting 🙏 pic.twitter.com/nMiT40d56l — SamAnu🦋{ShaakuntalamOnApril14th 🦢} (@SamzCraziestFan) April 11, 2023

शानदरा हैं वीएफएक्स और ग्राफिक्स

एक यूजर ने सामंथा रुथ प्रभु की तारीफ करने के साथ ही देव मोहन की एक्टिंग की भी तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स की भी तारीफ की है. हर कोई फिल्म के विजुअल पर बात कर रहा है. फिल्म के हर सीन को बेहद सलीके से फिल्माया गया है और अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है, जो फिल्म को जीवित करते हैं.

फैंस खुशी से नाच रहे हैं

एक यूजर ने थ्री एयर की एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें थ्री एयर के बाहर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और फैंस खुशी से नाच रहे हैं. कुछ लोग सिनेमाघरों के बाहर पटाखे भी फोड़ रहे हैं और एक्ट्रेस को देवी बता रहे हैं. इसके साथ ही सामंथा की फिल्म की तारीफ में एक अन्य फैन ने लिखा कि इस मूवी को परिवार के साथ जाकर देखा जा सकता है. यह एक खूबसूरत कविता की तरह है.

Your eyes, Sam, your eyes – they speak for you. The way you carried yourself with all the ease and poise made us wonder if it was the same person we watched in #TheFamilyMan2 and #Yashoda, maybe that’s what says about you as an actor – you are the best, one of a kind. 👑❤️ (9/11) pic.twitter.com/4ivSW4YsJI — Samantha FC || TWTS™ (@Teamtwts2) April 11, 2023

सामंथा ने किरदार के साथ न्याय किया है

शाकुंतलम की तारीफ करते हुए एक फैन ने लिखा है, ‘इसमें कोई हैरत नहीं है कि आपने इस रोल क्यों चुना क्योंकि हमें लगता है कि इस किरदार के साथ और कोई न्याय कर ही नहीं सकता था. खुद को कैरेक्टर में ढालने के लिए शुक्रिया. कोई पहचान ही नहीं सकता, असल और किरदार में अंतर.’

#Shaakuntalam is a movie where you can sit along with your whole family and enjoy.. it’s like beautiful poetry.. it will hit you like a cool breeze in a hot summer for 2hrs #ShaakuntalamMagicFromApril14 pic.twitter.com/LuvHP9WhVY — Shaks Sam Fan (@shakeerasyed) April 11, 2023

‘शाकुंतलम’ का निर्देशन गुनाशेखर ने किया है

सामंथा रुथ प्रभु इस दौरान अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है उनका स्वास्थ इसकी वजह है. वहीं दूसरी तरफ’शाकुंतलम’ की रिलीज से पहले कई सारे स्टार ने उन्हेंशुभकामनाएं दी है. बता दें ‘शाकुंतलम’ का निर्देशन गुनाशेखर ने किया है. यह फिल्म कालिदास के नाटक ‘अभिज्ञान शाकुंतलम’ पर आधारित है. यह फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

