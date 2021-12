Samantha Ruth Prabhu joins Pushpa: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की आने वाली पेन इंडिया फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) कई कारणों से सुर्खियों में है. उनमें से कारण इलका एक बहुप्रतीक्षित आइटम गीत (Dance Number) है, जिसमें अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु नजर आने वाली है. ‘पुष्पा’ (Pushpa) के निर्माताओं ने मंगलवार को सिजलिंग गाने (Sizzling Song) के सेट की एक झलक शेयर की.पूरे सेट पर बैकग्राउंड में ब्लिंग के साथ, सामंथा का बैक एंगल पोज मेकर्स द्वारा जारी किया गया. सामंथा के गेटअप और चमक धमक को देखकर ऐसा लगता है कि डांस नंबर काफी धमाकेदार होने वाला है.निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने अब गाने की एक झलक शेयर की है. गाने के लिए एक पोस्टर में अभिनेत्री के बैक शॉट को साझा करते हुए, निर्माताओं ने लिखा, “आइकन स्टार सामंथा और अल्लू अर्जुन के साथ एक रॉकिंग नंबर एक विशाल सेट में शूट किया जा रहा है. जल्द ही ‘द सिजलिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर’ देखने के लिए तैयार हो जाओ.”Also Read - Ileana D'Cruz ने रेड और सफेद कलर की बिकिनी में लगाया Hotness का तड़का, फैंस बोले- 'पानी में लगा दी आग'

A big Thank You to the supremely talented @Samanthaprabhu2 garu for accepting our request and doing this sizzling number in #PushpaTheRise 💥#PushpaTheRiseOnDec17@alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @Dhananjayaka @Mee_Sunil @anusuyakhasba @ThisIsDSP @adityamusic pic.twitter.com/fD0QRDVYTg

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 15, 2021