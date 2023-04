समांथा रुथ प्रभु की बिगड़ी तबीयत, प्रमोशन के दौरान खोई अपनी आवाज- शेयर किया हेल्थ अपडेट

Samantha Ruth Prabhu Health: साउथ अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म शाकुंतलम के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस के गिरते स्वास्थ ने फिर से फैंस को चिंता को डाल दिया है. दरअसल सामंथा रुथ प्रभु ने ट्विटर पर अपनी फिटनेस से जुड़ा हुआ अपडेट दिया है. अब एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी जानकारी सामंथा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी है. सामंथा ने खुलासा किया कि हैदराबाद के एक कॉलेज में होने वाले प्रमोशनल इवेंट को उन्हें अपनी तबीयत के चलते स्किप करना पड़ा है और अब उनकी आवाज तक जा चुकी है.

सामंथा रुथ प्रभु ने गुरुवार दोपहर को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि बुखार के साथ-साथ उनकी आवाज भी चली गई है. सामंथा ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मैं इस हफ्ते अपनी फिल्म के प्रमोशन और आपके प्यार के लिए खूब एक्साइटेड हूं.’ इसके साथ उन्होंने आगे लिखा, ‘दुर्भाग्य से हेक्टिक शेड्यूल और प्रमोशन अपने चरम पर है. इसी बीच मुझे बुखार हो गया है और मेरी आवाज चली गई है.’ इस ट्वीट के बाद सामंथा के फैंस को उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंता हो गई है.