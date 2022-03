Samantha Ruth Prabhu Is Second Highest Paid Actress: साउथ की बड़ी स्टार सामंथा रुथ प्रभु (Samantha ruth prabhu) पिछले कुछ दिनों में लोगों के दिलों पर छाने के लिए तैयार हैं और अब वो बहुत ही जल्द बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं. साउथ के अलावा वो नार्थ में भी लोगों को खूब पसंद आती हैं और बीते साल की सबसे बड़ी हिट पुष्पा में किए आइटम सॉन्ग ऊअंतावा की कामयाबी ने तो उनके करियर को आसमान पर पहुंच दिया है. ऐसे में अब सामंथा रुथ प्रभु (Samantha ruth prabhu Famous) के फैंस के लिए अक कमाल की खबर आ रही है जो उनके फैंस को खुश कर देगी और अपने काम की वजह से समांथा टॉप मेकर्स की विश लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. बैक टू बैक सक्सेस को देखते हुए खबरें हैं कि समांथा ने अपनी फीस बढ़ा ली है. vइस बार एक खबर आ रही, जिसने फैंस को काफी खुश दिख रहे हैं, दरअसल टॉलीवुड की रिपोर्ट्स के मुतााबिक सामंथा अब सबसे ज्यादा फीस हासिल करने वाली दूसरी एक्ट्रेस बन गई हैं (Samantha ruth prabhu Fees)Also Read - Oops Moment की शिकार हुई यामी गौतम, ड्रेस में हुईं अनकंफर्टेबल तो हुआ ऐसा हाल- Video

समांथा, नयनतारा के बाद साउथ की सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समांथा अब फिल्मों के लिए 3-5 करोड़ चार्ज कर रही हैं. पुष्पा के ऊ अंतावा के लिए कथित तर पर 5 करोड़ चार्ज करने वाली सामंथा ने एक फिल्म एक लिए अपनी फीस बढ़ाकर तीन करोड़ से ज्यादा कर दी है. बता दें कि समांथा ने साल 2010 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. फिल्म Ye Maaya Chesave में समांथा अपने एक्स हसबैंड नागा चैतन्या संग दिखी थीं.

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)



आपको बता दे कि सामंथा की सालाना इनकम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है और मंथली 25 लाख रुपए है. सामंथा रूथ प्रभु के पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में अपना एक शानदार घर भी है और इसके साथ-साथ उनके पास शानदार कार कलेक्शन भी है. वहीं अगर सबसे महंगी एक्ट्रेस की बात करें तो वो हैं नयनतारा जो एक फिल्म के लिए 5-6 करोड़ रुपये फीस लेती है.