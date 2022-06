Samantha Ruth Prabhu On Naga Chaitanya Affair: साउथ में एक दौर में हॉट जोड़ी औऱ पॉवर कपल के तौर पर मशहूर नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु ने जब अलग होने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया. सामंथा रुथ प्रभु से नागा के अलग होने की खबरों ने उनके फैंस को बड़ा झटका दिया था और सोशलम मीडिया पर आज भी ये कपल छाया रहता है. भले ही दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके फैंस और ट्रोलर ने दोनों का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है और इसका जाता उदाहरण है नागा का अफेयर, जिसमें लोगो ने उनकी एक्स वाइफ सामंथा को भी गसीट लिया है, हालांकि ये बात उन्हें खासी पसंद नहीं और एक्ट्रेसन ने सोशल मीडिया पर जमकर सबकी क्लास लगाई है.Also Read - अनुराग कश्यप की बेटी Aaliyah Kashyap अपने ब्वॉयफ्रेंड संग हुईं रोमांटिक, इंटरनेट पर तहलका मचा रहीं तस्वीरें

दरअसल सामंथा ने मंगलवार को ट्विटर पर अफेयर की खबर वाले एक एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, 'लड़की के बारे में कोई अफवाह है तो वह यकीनन सही होगी. लड़के के बारे में अफवाह है तो यह जरूर उस लड़की ने फैलाई होगी. बड़े हो जाओ दोस्‍तों… जिन दो लोगों की बात हो रही है वो अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.. आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए. अपने काम पर ध्‍यान दीजिए… अपने परिवार का खयाल रख‍िए, मूव ऑन!!'

Rumours on girl – Must be true !!

Rumours on boy – Planted by girl !!

Grow up guys ..

Parties involved have clearly moved on .. you should move on too !! Concentrate on your work … on your families .. move on!! https://t.co/6dbj3S5TJ6

— Samantha (@Samanthaprabhu2) June 21, 2022