Samantha Ruth Prabhu Returned Her Wedding Saree: सामंथा रुथ प्रभु (Naga Chaitanya ) नागा चैतन्य (Samantha Ruth Prabhu) अब एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं और दोनों अलग होकर अपनी जिंदगी में खुश हैं. सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने पिछले साल अक्टूबर में अलग होने की घोषणा की थी, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया था. इससे पहले कि वो आधिकारिक बयान शेयर करते, ये अफवाह चल रही थी कि उनके बीच चीजें ठीक नहीं थीं. ऐसे में एक बार फिर से ये कपल चर्चा में है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल खबर है कि 'पुष्पा' ऐक्ट्रेस सामंथा ने नागा चैतन्य को वो साड़ी भी लौटा दी है जो उन्हें उनकी शादी में मिली थी (Samantha Ruth Prabhu Returned Her Wedding Saree)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शादी की साड़ी नागा की दादी की थी. कहा जा रहा है कि, सामंथा नागा या उनके परिवार की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहती हैं। 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट बताती है कि, उनकी दोस्त क्रेशा बजाज ने साड़ी को अंतिम रूप दिया था. खबर यह भी है कि, सामंथा ने शादी में उस साड़ी को पहनकर पूरे परिवार को गौरवान्वित किया था. इस जोड़े ने साल 2017 में गोवा में शादी की थी. सामंथा और नागा के तलाक की घोषणा को तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है.

बता दें कि सामंथा और नागा ने तलाक लेने के बाद फैंस से एक साझा बयान जारी किया था और उन्होंने लिखा,'हमारे सभी शुभचिंतकों के लिए। बहुत विचार-विमर्श और विचार के बाद सैम और मैंने अपने रास्ते पर चलने के लिए पति और पत्नी के रूप में अलग होने का फैसला किया है. हम सौभाग्यशाली हैं कि एक दशक से अधिक की दोस्ती हमारे रिश्ते का मूल हिस्सा थी और हमें विश्वास है कि हमारे बीच हमेशा एक विशेष बंधन रहेगा. हम अपने प्रशंसकों, शुभचिंतकों और मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में हमारा समर्थन करें और हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गोपनीयता प्रदान करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद.'