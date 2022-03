Samantha Ruth Prabhu Trolled For Bold Pictures Now Actress Slams Trollers: पुष्पा (Pushpa The Rise) फेम एक्ट्रेस सामंथा (Samantha) इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर और साथ ही अपने काम को लेकर जमकर चर्चा में रहती हैं. ऐसे में हाल ही में 10 मार्च को मुंबई में हुए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स में सामंथा ने शिरकत की थी और इस दौरान अवॉर्ड फंक्शन में एक्ट्रेस डार्क ग्रीन कलर की डीप वी नेक ड्रेस पहने दिखाई दी थीं, जिसमें उनका लुक हर किसी को भी गया था और वो बेहद बोल्ड और हसीन लग भी रही थी. बता दें कि एक्ट्रेस ने खुद अपने इस लुक को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और सामंथा की फोटोज पर फैंस के साथ सेलेब्स भी ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं. सामंथा का ये लुक देखकर रश्मिका मंदाना भी खुद को रोक नहीं पाईं थी. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक एक्ट्रेस अपने ड्रेस की वजह से ट्रोल होना पड़ा है. हालांकि इस बार सामंथा ने इसका जवाब दिया है और जमकर दिया है. (Samantha Ruth Prabhu Trolled)Also Read - समुद्र की लहरों के बीच ब्लैक बिकिनी में सनबाथ लेती नजर आईं Nia Sharma, सेंशुअस फोटोज कर रहा है मदहोश

सामंथा की तस्वीरों को 13 लाख से ज्यादा फैंस लाइक कर चुके हैं. फैंस भी ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा-ब्यूटी. वहीं दूसरे फैन ने लिखा- उफ्फफफ. हालांकि ट्रोलर ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है और इसी बीच एक्ट्रेस ने इन सभी ट्रोल्स पर पलटवार करते हुए सबकी जकर क्लास लगाई. अदाकारा ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को जज करने वालों को करारा जवाब देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है.



इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “मैं एक महिला हूं, इसलिए अच्छे से जानती हूं कि जज होना क्या होता है, इसका क्या मतलब है, कैसा मेहसूस होता है. हम महिलाओं को इस आधार पर आंकते हैं कि वे क्या पहनती हैं, उन्हें जज करते हैं इससे से उनकी जाति, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, उपस्थिति, उनकी स्किन के रंग को लेकर भी बात की जाती है, ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है. ये काम सबसे आसान है कि किसी शख्स के कपड़ों के आधार पर उसे जज किया जाए.’ सामंता ने अपने पोस्ट में आगे कहा, ‘हम साल 2022 में हैं, क्या हम अब में एक महिला को उसके हेमलाइन और नेकलाइन के आधार पर जज करना बंद करेंगे? बजाए कि सामने वाले को जज करें, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे क्या? इस जजमेंट को बदलाना ही एक बहुत बड़ी जीत है, बदलाव है. अपने आदर्शों को किसी और पर थोपने से कभी किसी का भला नहीं हो पाया है. ये करना बंद करें, आइए इस सोच को बदल डालते हैं, फिर से प्रयास करते हैं.’