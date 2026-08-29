फिर विवादों में समय रैना! कश्मीरी पंडितों-बिहार पर टिप्पणी से मचा बवाल, BJP ने घेरा

समय रैना के कश्मीरी पंडितों और बिहारियों पर कथित कमेंट को लेकर विवाद पैदा हो गया है. BJP ने टिप्पणी की आलोचना करते हुए पब्लिसिटी के लिए विवादित बयान देने पर सवाल उठाए.

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समय ने शेरोन के बिहारी होने को लेकर मजाक किया, जिसके जवाब में शेरोन ने उनके कश्मीरी होने पर टिप्पणी की. (Photo from IANS)

समय रैना के कमेंट पर BJP ने कड़ी आपत्ति जताई

इस बार विवाद कश्मीरी पंडित और बिहार पर टिप्पणी को लेकर है

BJP ने कहा- विवादित बयान देकर पब्लिसिटी बटोरना मकसद नहीं होना चाहिए

कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य ने भी नाराजगी जताई

India Got Latent: कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में आए इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में समय और कॉमेडियन शेरोन वर्मा के बीच रोस्टिंग देखी गई, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत दोनों की पृष्ठभूमि और समुदायों से जुड़े कमेंट तक पहुंच गई. समय ने शेरोन के बिहारी होने को लेकर मजाक किया, जिसके जवाब में शेरोन ने उनके कश्मीरी होने पर टिप्पणी की. इन सबके बाद, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और मामला राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया.

बीडेपी ने कहा- पब्लिसिटी के लिए विवाद ठीक नहीं

BJP विधायक राम कदम ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में समय की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने और मशहूर होने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देते हैं. विधायक ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म और कश्मीरी पंडितों को मजाक का विषय नहीं बनाया जा सकता और सिर्फ बाद में माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं होना चाहिए. बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ बीजेपी के रुख को दोहराया.

कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द बताया

वहीं, जम्मू और कश्मीर BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद के दौर में घाटी से विस्थापित होना पड़ा और उनका विस्थापन भारतीय इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है. अल्ताफ ने कहा कि समुदाय के कई लोग आज भी अपने पुश्तैनी घरों से दूर रह रहे हैं और ऐसे में कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होनी चाहिए. ठाकुर ने टिप्पणी करने वाले से देश से माफी मांगने की मांग भी की.

कश्मीरी समुदाय ने कहा- हमारा दर्द मजाक नहीं

कश्मीरी पंडित समुदाय के एक सदस्य ने भी समय की टिप्पणी पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि 1990 में विस्थापन के दौरान समुदाय के कई परिवार बिना घर और पैसों के अलग-अलग राज्यों में रहने को मजबूर हुए और बहुत मुश्किल हालात में बच्चों की परवरिश की. उन्होंने कहा कि आज उसी समुदाय के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी कंपनियों में CEO बन रहे हैं. उनका आरोप है कि पहले राजनीतिक दल कश्मीरी पंडितों के नाम का इस्तेमाल करते थे और अब YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी उनके दर्द को कंटेंट का हिस्सा बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में समुदाय ने अपना घर छोड़ा, उसे समझे बिना इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुखद है.