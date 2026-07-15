Samay Raina Vs Kusha Kapila: जब समय रैना ने कुशा कपिला को किया था 'रोस्ट', एक्ट्रेस के लेनी पड़ी थी ट्रॉमा थैरेपी...जानें क्या है इनका विवाद

Samay Raina Vs Kusha Kapila: कुशा कपिला कुछ समय पहले जब वो आशीष सोलंकी के शो 'प्रिटी गुड रोस्ट शो' का हिस्सा बनी थीं, जहां पर कई कॉमेडियन ने उन पर भद्दे मज़ाक किए थे और इस वजह से वो आजतक आहत हैं.

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Samay Raina Vs Kusha Kapila: हाल ही में सिंगर जसलीन रॉयल की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर कुशा कपिला और कॉमेडियन समय रैना के बीच सुलह की खबरें फैलने लगीं है. बता दें आशीष सोलंकी के शो ‘प्रिटी गुड रोस्ट शो’ का हिस्सा बनी थीं, जहां पर समय रैना ने अपनी हदें पार करते हुए एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और उनकी टूटी शादी और उनके बॉडी पर बेहद कमेंट किए थे. इसके बाद कुशा ने उनके इस जोक पर स्टेज पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन बाद वो उन्होंने कई जगहों पर विरोध किया और खुलकर कहा था कि समय ने उन्हें ट्रामा दिया है. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि ये दोनों फिर से किसी शो में नजर आने वाले हैं. हालांकि, एक्टर-कंटेंट क्रिएटर ने ऐसे सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने इन पोस्ट्स को “फ़ेक” और “जानबूझकर फैलाया गया” (सीडेड) बताया है, और यह भी आरोप लगाया है कि कुछ तस्वीरें AI से बदली गई थीं.

समय से नाराज हैं कुशा?

कुशा की इस तरह के बयानों से साफ हो जाता है कि उनके दिल में समय के लिए अभी भी खटास है और एक बार फिर से भारत की कॉमेडी दुनिया के सबसे चर्चित विवादों में से एक पर फिर से सबका ध्यान खींचा है. आइए विस्तार से जानते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ और असल में क्या हुआ था, कुशा का इस पर क्या रिएक्शन था और आज दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं.

कुशा कपिला और समय रैना के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ?

यह विवाद दिसंबर 2024 का है, जब समय रैना कॉमेडियन आशीष सोलंकी के ‘प्रिटी गुड रोस्ट शो’ में एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए थे. इस रोस्ट शो में कुशा कपिला को रोस्ट किया गया था और इसमें कई अन्य कॉमेडियन भी शामिल थे. कुशा के मुताबिक, “कोई स्क्रिप्ट शेयर नहीं की गई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था और पहले से कोई जोक भी शेयर नहीं किए गए थे. कुशा ने कहा कि वो बस चीजों को प्रमोट करने के लिए और अच्छे इरादे से इस शो में हिस्सा लिया था क्योंकि इसमें शामिल कॉमेडियन उनके दोस्त थे. हालांकि, जब रोस्ट शुरू हुआ, तो कई जोक्स में उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर उनके एक्स पति ज़ोरावर अहलूवालिया से उनके तलाक को निशाना बनाया गया. सबसे विवादित पल तब आया जब समय ने कुशा को “गोल्ड-डिगर” कहा और उनके तलाक का ज़िक्र करते हुए उनके पालतू कुत्ते (Pet Dog) के बारे में मजाक किया औऱ चीजें बेहद खराब होती चली गई. समय ने कहा था कि ‘कुशा के पास एक फीमेल डॉग है, जो आधा समय उसके साथ रहती है और बाकी समय खुश रहती है। बस उस कुत्ते को ज़ोरावर को दे दो. कम से कम उसकी ज़िंदगी में एक ‘बिच’ (b**ch) तो होगी’. एपिसोड के पब्लिक होने के बाद इन जोक्स पर ऑनलाइन काफी आलोचना हुई थी.

समय का मजाक कुशा हुई हैरान

विवाद के बाद, कुशा ने एक डिटेल्ड बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि उन्हें उस कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका इस्तेमाल रोस्ट के दौरान किया जाएगा. कुशा ने YouTube कम्युनिटी स्पेस पर बताया कि यह रोस्ट एक बिना पैसे वाला कोलैबोरेशन था, जो अच्छे इरादे से और मनोरंजन के लिए किया गया था. हांलांकि, उन्हें इस तरह के बुरे कमेंट्स और तीखी बातों की उम्मीद नहीं थी जो उन्हें सुनने को मिलीं थीं. कुशा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कैसे कुछ लोगों ने उनके बारे में की गई भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियों को सामान्य माना.

कुशा ने समय रैना को किया ब्लॉक

रोस्ट विवाद के बाद, कुशा ने समय रैना और आशीष सोलंकी, दोनों को ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने अब कन्फर्म किया है कि बाद में अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश के बावजूद, अब वे दोस्त नहीं हैं. साथ ही कुशा ने बताया कि ‘मैं समय की दोस्त नहीं हूं. मैं कभी भी ‘लेटेंट’ (Latent) पर नहीं जाऊंगी. मने अच्छे संबंध बनाए रखने और जो हुआ उसे समझकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन बस इतना ही हमने इंटरनेट पर एक-दूसरे से बात न करने का फैसला किया है. कुशा नो उस दिन जो शर्म और अपमान महसूस हुआ, उससे बाहर आने में मुझे काफी समय और थेरेपी लगी. काश वह रोस्ट कभी हुआ ही न होता.कुशा ने यह भी बताया कि विवाद के बाद कई पब्लिकेशन ने उनसे समय के खिलाफ बोलने के लिए संपर्क किया था. हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया.

लोग रोककर जोक करते थे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी

वहीं कुशा और सयम की AI जनरेटेड तस्वीरों पर बात करते हुए उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि ‘पिछले दो सालों से उस रोस्ट में मेरी निजी जिंदगी पर अटैक और आपत्ति जताने के बाद भी कई सारे लड़कों ने इंटरनेट पर मेरे प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाया और मेरे ऊपर पेर जोक्स किए गए होंगे, एयरपोर्ट पर भी लोग मेरे पास आकर हंसते हुए उस जोक के बारे में बात करते थे. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और मेरे मैनेजर को उन्हें रोकना पड़ता था’.