'गानों की आत्मा ही खत्म कर दी...धुरंधर ने और सत्यानाश कर दिया! गीतकार समीर ने बॉलीवुड पर कसा तंज- इस बात का जताया दुख

Sameer Anjaan On Bollywood Songs: समीर ने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के नज़रिए पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने कभी संगीत और संगीतकारों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी.

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Sameer Anjaan On Bollywood Songs: जाने-माने गीतकार समीर ने बॉलीवुड में संगीत के प्रति बदलते नज़रिए पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में युवा टैलेंट को ज़्यादा प्राथमिकता देने की वजह से संगीत की विविधता और गुणवत्ता पर असर पड़ा है. कोमल नाहटा के साथ बातचीत में, समीर ने इस बात की भी आलोचना की कि आजकल फ़िल्मों में गानों को कहानी का अहम हिस्सा मानने के बजाय, उन्हें ज़्यादातर बैकग्राउंड एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

100 साल बाद भी पुराने गानों को सुनने वाले मिलते रहेंगे

कोमल नाहटा के साथ बातचीत में, समीर ने कहा कि ‘अच्छे संगीत के लंबे समय तक चलने के बारे में बात करते हुए समीर ने कहा कि जिन गानों में असल अपील होती है, उन्हें दशकों बाद भी सुनने वाले मिल जाते हैं. जो अच्छी चीज़ होती है, वही लंबे समय तक चलती है. इसलिए 100 साल बाद भी पुराने गानों को सुनने वाले मिलते रहेंगे. एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने ऑफ़िस में सिर्फ़ युवा लोगों को ही काम पर रखा है. मैंने पूछा, ‘अच्छी बात है कब से रखा है आपने?’ उन्होंने जवाब दिया, ‘5-6 साल से’. मैंने उनसे कहा, ‘एक समय था जब आपकी कंपनी हर साल 10 सुपरहिट एल्बम लाती थी लेकिन पिछले 5-6 सालों में ऐसा नहीं हुआ है. तो फिर आपने किन लोगों को काम पर रखा है?’

मेकर्स सिर्फ़ नए लोगों के साथ काम करना चाहते हैं

समीर ने साफ़ किया कि उनकी आलोचना युवा संगीतकारों और गीतकारों के लिए नहीं थी. ‘मैं यह नहीं कह रहा कि युवा कलाकार टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन जब पुराने और नए लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह फायदेमंद हो सकता है. मैंने ‘फालतू’ (2011) फिल्म में सचिन-जिगर के साथ काम किया और ‘आल्टू जलालतू’ और ‘चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है’ जैसे गाने लिखे. इन गानों से मैंने साबित किया कि मैं युवा कलाकारों के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और ऐसे युवा-जोश वाले गाने बना सकता हूं. अगर आप आनंद-मिलिंद या अनु मलिक को मौका ही नहीं देंगे, तो वे कैसे साबित करेंगे कि उनमें अभी भी काबिलियत बाकी है? लेकिन मेकर्स सिर्फ़ नए लोगों के साथ काम करना चाहते हैं. क्या इससे कोई फायदा हुआ है.’?

हैरानी की बात नहीं कि अरिजीत ने इंडस्ट्री छोड़ दी

समीर ने हिंदी फ़िल्म संगीत के बदलते साउंड के बारे में भी बात की और कहा कि वैरायटी की कमी ने स्थापित गायकों को भी प्रभावित किया है. अरिजीत सिंह का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अरिजीत सिंह पागल हो गए और इंडस्ट्री छोड़ दी, उनके लिए चीज़ें एक जैसी हो गई थीं ज़्यादातर गानों का साउंड एक जैसा होता है और उन्हें वैरायटी नहीं मिल रही थी.

‘धुरंधर’ ने इसे और खराब कर दिया

गीतकार ने आज की फ़िल्मों में गानों के इस्तेमाल, खासकर एक्शन सीन के दौरान बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर उनके इस्तेमाल की भी आलोचना की और उन्होंने ‘धुरंधर’ का उदाहरण दिया और कहा कि इस ट्रेंड ने बॉलीवुड में संगीत को दिए जाने वाले महत्व को और नुकसान पहुंचाया है. यही वजह है कि संगीत का स्तर गिरा है. ऊपर से ‘धुरंधर’ ने इसे और खराब कर दिया. उन्होंने संगीत को उठाकर बैकग्राउंड में डाल दिया. ‘चौहान’ का टीज़र देखिए. स्क्रीन पर सारा एक्शन हो रहा है और बैकग्राउंड में ‘जुम्मा चुम्मा’ बज रहा है उन्होंने ‘धुरंधर द रिवेंज’ में मेरे गाने ‘हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले’ को रीक्रिएट किया.लेकिन स्क्रीन पर गोलियां चल रही हैं. गाना कहां है भाई? अब यह मेरे पिता की इंडस्ट्री तो है नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को रोक सकूं. यह तब तक गलत होता रहेगा जब तक कि गलत होते-होते सब कुछ खत्म न हो जाए.

प्रोडक्शन हाउस के नज़रिए पर भी सवाल उठाए

समीर ने बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के नज़रिए पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने कभी संगीत और संगीतकारों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी. आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला वगैरह के टॉप बैनर अच्छे गानों को बढ़ावा देते थे इन्हें क्या हो गया है?