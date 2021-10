Aryan Khan Case Officer Sameer Wankhede-शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया. जिसके बाद से वे जेल में हैं. कोर्ट कई बार उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुका है. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) का भी लगातार विरोध किया जा रहा है. एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab malik) ने समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. नवाब ने समीर को फर्जी आदमी कहा और बोले एक आदमी के दो सर्टिफिकेट कैसे हो सकते हैं. नवाब ने समीर वानखड़े की पत्नि को लेकर भी बयान दिया और कहा कि समीर वानखड़े के फोन की जांच की जाए तो सब अपने आप मालूम हो जाएगा. नवाब ने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि उनकी पहली पत्नि को 15 दिनों से डराया जा रहा है.Also Read - Aryan Khan Drug Case: स्‍पेशल कोर्ट ने NCB के आवेदन पर किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

वहीं समीर ने नवाब के जवाब में कहा कि मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नवाब मलिक के एक ताजा ट्वीट के बारे में पता चला है. यह उन सभी चीजों को लाने का एक घटिया प्रयास है, जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है. एनसीबी अधिकारी ने कहा मैं एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक रखता हूं. मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी मां एक मुस्लिम थीं. ट्विटर पर मेरे व्यक्तिगत दस्तावेजों को लेकर ट्वीट करना मानहानि और मेरी पारिवारिक गोपनीयता का हनन है. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के निंदनीय हमलों से आहत हूं. Also Read - Bunty Aur Babli 2 Trailer: मिर्जापुर के 'कालीन भईया' के हाथों बच नहीं पाएंगे Rani Mukherji-Saif Ali, पकड़ने के लिए बिछ गया है जाल

Me n my Husband Sameer r born Hindus.We hv never converted to any other religion.V respect all religions.Sameer’s father too is hindu married to my Muslim Mom in law who is no more.Sameer’s ex-marriage ws under special marriage act,divorced in 2016.Ours in hindu marriage act 2017 pic.twitter.com/BDQsyuvuI7

— Kranti Redkar Wankhede (@KrantiRedkar) October 25, 2021