Samrat Prithviraj Trailer 2: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) को लेकर सुर्खियों में है. दोनों जमकर फिल्म का प्रमोशन भी क रहे हैं और हाल ही में फिल्म का टाइट भी बदल दिया गया है. बता दें कि पहले फिल्म का नाम ‘पृथ्वीराज’ था जिसे अब बदल कर ‘सम्राट पृथ्वीराज’ कर दिया है. जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज की भूमिका में हैं, जबकि मानुषी राजकुमारी संयोगिता का रोल कर रही हैं. ऐसे में फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है.Also Read - बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद चार बॉलीवुड फिल्में OTT पर रिलीज़ को तैयार, घर बैठे लीजिए पावर पैक्ड एंटरटेनमेंट का मजा

हाल में रिलीज हुए ट्रेलर में सम्राट पृथ्वीराज के दमदार किरदार में नजर आए अक्षय कुमार ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. ट्रेलर में अभिनेता राजा के कर्तव्यों और राजा के साथ-साथ हिंदुत्व को भी परिभाषित करते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय ने ट्रेलर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सत्य और सम्मान के लिए महायुद्ध, देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान- आखिरी हिंदू सम्राट- अभी. हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हो रही है. अपने नजदीकी सिनेमाघरों में 3 जून को सम्राट पृथ्वीराज को सेलिब्रेट करिए’. Also Read - भूल भुलैया 2 के बाद बढ़े कार्तिक आर्यन के भाव! बंपर सक्सेस के बाद फीस को लेकर कहा 'प्रमोशन हुआ है'

सत्य और सम्मान के लिए महा युद्ध | Dekhiye Samrat Prithviraj Chauhan – #AakhriHinduSamrat abhi! Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #SamratPrithviraj Chauhan only at a theatre near you on 3rd June. pic.twitter.com/T4xp1vPafw

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 30, 2022