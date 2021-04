Sana Khan Give A Surprise To Husband Anas Having Coffee On Top Of Bruj Khalifa: सना खान (Sana Khan) आए दिन अपनी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, हाल ही में सना खान (Sana Khan) ने अनस सैयद (Anas Sayyed) के साथ निकाह किया है. ये कपल शादी के बाद कश्मीर घूमने भी गया था, जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही थी. ऐसे में अब सना खान (Sana Khan) ने सोशल मीडिया पर एक कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने पति अनस सैयद (Anas Sayyed) के साथ कॉफी का मजा लेती हुई दिखाई दे रही हैं. Also Read - Isha Koppikar ने सिर्फ चादर में लिपट कराया फोटोशूट, Kill कर दिए कई Dil

सना खान (Sana Khan) ने पति अनस सैयद (Anas Sayyed) को दुबई में एक खास सरप्राइज दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. सना खान (Sana Khan) ने कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में वे काला बर्का पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उनके पति सफेद पठानी कुर्ते में दिख रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए सना खान (Sana Khan) ने लिखा, 'जब आपके पति बुर्ज खलीफा के टॉप पर आपको नाश्ता कराते हैं और सरप्राइज देते हैं. वो गोल्ड प्लेटेड कॉफी.'

तस्वीरें देखकर सना (Sana Khan) के फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें किस्मतवाली कह रहे हैं. सना अक्सर अपने पति अनस सैयद (Anas Sayyed) संग तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. इस वीडियो में सना (Sana Khan)के येलो हिजाब ने लोगों का दिल जीत लिया था.