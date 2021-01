Sana Khan Shares Heart broken video with Emotional post on instagram says don’t put her in depression-टीवी के विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ (Big Boss) की पूर्व प्रतियोगी सना खान (Sana Khan)एक बार फिर खबरों में बनी हुई हैं. अचानक से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर सबको हैरान कर देने वाली सना ने मुफ्ती अनस सईद (Mufti Anas Sayied) से शादी कर सबको सकते में डाल दिया था. शादी के बाद सना ने लगातार अपने शौहर के साथ कई तस्वीरें और वीडियो शेयर कीं. जिसके बाद वे ट्रोल भी होने लगीं. Also Read - क्या Katrina Kaif ने इस फोटो में Vicky Kaushal को गले लगाया है? इस तस्वीर ने दी रिश्ते को मंजूरी..!

ट्रोलर्स सना के अतीत को लेकर लगातार उनपर निशाना साध रहे हैं. जिसके बाद सना ने एक भावुक पोस्ट के जरिए ट्रोल करने वालों को ये सबकुछ नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट की है. सना ने बिना किसी नाम लिए कहा कि अब उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है. लोग मान रहे हैं कि ये मैसेज उनके ब्वॉयफ्रेंड के लिए था. इस पोस्ट में सना ने लिखा. कुछ समय से लोग मुझे निगेटिव बना रहे हैं. प्लीज़ इसे बंद करें.

सना ने लिखा- क्या तुम्हें पता नहीं है कि पुरानी बातों के बारे में किसी इंसान को याद दिलाना एक गुनाह होता है. मैं टूटा हुआ महसूस कर रही हैं.”

सना खान (Sana Khan) ने शादी के तुरंत बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर नाम बदलकर सईद सना खान (Sayied Sana Khan) कर लिया. सना ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि उनके पति का नाम अनस सईद (Anas Sayied) है.

Sana Khaan का अपने ब्वॉयफ्रेंड Melvin Louis से हुए ब्रेकअप उनका ब्रेकअप सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना था. ब्रेकअप के बाद काफी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली थीं. इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी.