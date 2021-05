Shweta Tiwari On Baord With Khatron Ke Khiladi 11: पॉपुलर रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) के लिए कल कई सारे स्टार साउथ अफ्रीका के लिए निकल चुके हैं और अब वहां पर वो आने वाले शो की शूटिंग करेंगे. इस साल शो में एक्ट्रेस सनाया ईरानी (Sanaya Irani) हिस्सा लेने वाली थीं, हालांकि आखिरी समय में उन्होंने इस शो से बैक आउट कर दिया है और उनकी जगह पर टीवी की बहू श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) को फाइनल कर लिया गया है जो टीम के साथ केप टाउन रवाना हो चुकी हैं. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: बिना रुबीना दिलैक के खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लेंगे Abhinav Shukla, कहा- मुझे खुशी है कि...

श्वेता (Shweta Tiwari) को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था जहां से वह केप टाउन के लिए रवाना हो गई हैं. बता दें कि मकर्स श्वेता (Shweta Tiwari) को पहले ही शो का हिस्सा बनाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उन्होंने शो को मना कर दिया था और फिर से मौका मिलेन पर वो शो से जुड़ गई है. एयरपोर्ट में एक्ट्रेस स्लीवलेस टॉप और बैल-बॉटम जींस में नजर आई थीं. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 में नज़र आएंगी Sana Makbul, बेडरूम में चादर लपेट कराया Hot Photoshoot



बीते दिनों श्वेता अपने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं उन्होंने खुद की बॉडी पर काफी मेहनत की है और उनकी लगातार फोटो वायरल हुई है जिसमें उनकी फिटनेस को देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि वो 40 की हो चुकी हैं. बीते दिनों श्वेता ने अपना वजन कम करने के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को ​थैक्स कहा था.

इस साल शो में बिग बॉस 13 के तीन कंटेस्टेंट निक्की तंबोली, राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला नजर आने वाले हैं. इनके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी, विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल, महक चहल, अर्जुन बिजलानी, वरुण सूद, अनुष्का सेन, सौरभ राज जैन और सना मकबूल जैसे सेलेब्स भी शो में खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे.