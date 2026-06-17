Sanchita Ugale suicide: 22 की उम्र, लीड रोल और गहरा डिप्रेशन... संचिता उगाले की दोस्त ने बयां किया आखिरी दिनों का दर्द

Sanchita Ugale suicide update: कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे मशहूर टीवी शोज़ से अपनी पहचान बनाने वाली 22 वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगाले की दुखद मौत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. नालासोपारा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान देने वाली संचिता के इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया था, लेकिन अब उनकी एक बेहद करीबी दोस्त के दावों ने इस पूरे मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ला दिया है. संचिता की दोस्त गीतांजलि ने टेली टॉक पर खुलासा किया है कि अभिनेत्री पिछले कई महीनों से एक बेहद दर्दनाक मानसिक दौर से गुजर रही थीं और यह कदम अचानक नहीं उठाया गया था.
अभिनेत्री की सहेली गीतांजलि ने मीडिया के सामने आकर एक बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि संचिता पिछले छह महीनों से लगातार उनसे मरने की बात कह रही थीं. गीतांजलि के मुताबिक, संचिता अक्सर कहती थीं कि अब उन्हें और नहीं जीना है. वह अपनी जिंदगी से इस कदर निराश हो चुकी थीं कि उन्होंने जीने की इच्छा ही खो दी थी. दोस्त का यह बयान इशारा करता है कि संचिता के भीतर लंबे समय से कोई बड़ी उथल-पुथल चल रही थी, जिसे वह अकेले बर्दाश्त कर रही थीं.
गीतांजलि ने संचिता के आखिरी दिनों के संघर्ष को बयां करते हुए बताया कि वह इस साल जनवरी से ही गंभीर डिप्रेशन और किसी गहरे सदमे से जूझ रही थीं. मानसिक तनाव का असर उनकी सेहत पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह नींद की गंभीर बीमारी से घिर गई थीं. दोस्त का दावा है कि संचिता कई बार लगातार पांच-पांच दिनों तक सो नहीं पाती थीं. रातों की नींद गायब होने और मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था.
हैरानी की बात यह है कि संचिता का करियर इस समय एक अच्छे मुकाम पर था. उन्हें मुख्य भूमिकाएं मिल रही थीं और वह विक्की कौशल स्टारर आगामी बड़ी फिल्म ‘छावा’ में युवा तारा रानी के एक महत्वपूर्ण किरदार में भी नजर आने वाली थीं. इसके बावजूद, अंदरूनी तकलीफों के कारण उनका काम से ध्यान पूरी तरह भटक चुका था. गीतांजलि ने बताया कि हाल ही में गुजरात में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग से लौटने के बाद संचिता ने उनसे कहा था कि अब उनका दिल काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है. वह अपनी मौजूदा जिंदगी को एक टॉर्चर की तरह महसूस कर रही थीं.
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दोस्त गीतांजलि का यह हालिया दावा संचिता के पिता मच्छिंद्र उगाले के उस बयान से काफी मेल खाता है, जो उन्होंने पुलिस को दिया था.। संचिता के पिता ने भी अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से डिप्रेशन और किसी अज्ञात प्रताड़ना का शिकार थी. गीतांजलि ने अब साफ किया है कि वह संचिता के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत और पर्सनल चैट्स को पुलिस जांच के लिए सौंपने को पूरी तरह तैयार हैं, ताकि सच सामने आ सके.
यह दुखद घटना 14 जून की शाम करीब 7:00 से 7:30 बजे के बीच नालासोपारा की साईं संतोषी बिल्डिंग में हुई थी, जहां संचिता ने अपने बेडरूम में फांसी लगा ली थी. अचोले पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विनोद बाग के अनुसार, पिता की शिकायत के आधार पर फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की गई है. पुलिस अब संचिता के करीबियों और उनकी दोस्त गीतांजलि के बयानों को आधार बनाकर मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.
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