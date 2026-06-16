Sanchita Ugale Suicide: 'डायलॉग भूल रही हूं, दिमाग में कुछ...' एक्ट्रेस संचिता उगले की आखिरी सीक्रेट चैट ने खोले कई राज!

Sanchita Ugle suicide case update: मराठी एक्ट्रेस संचिता उगले मामले में बड़ा खुलासा. Zee News के पास मौजूद एक्सक्लूसिव चैट में एक्ट्रेस ने मौत से पहले जताया था याददाश्त खोने और भविष्य का डर.

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कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता उगले सुसाइड केस में बड़ा खुलासा ( Photo Credit: instagram.com/sanchita_ugale/)

Sanchita Ugale Suicide: मराठी सिनेमा और टेलीविजन जगत को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब उभरती हुई अभिनेत्री संचिता उगले के आकस्मिक निधन की खबर सामने आई. फिल्म ‘छावा’ और कई बड़े टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहीं संचिता ने कथित तौर पर रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. शुरुआत में जहां यह मामला पूरी तरह उलझा हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब पुलिस तफ्तीश में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है.

ज़ी न्यूज़ के हाथ लगी एक्सक्लूसिव चैट कॉपियां

इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती संचिता की वो आखिरी व्हाट्सएप चैट्स अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, जो उन्होंने अपने थेरेपिस्ट के साथ की थीं. मनोवैज्ञानिक के साथ बेहद संवेदनशील मानी जा रही इन चैट्स की एक्सक्लूसिव कॉपियां ज़ी न्यूज़ के पास मौजूद हैं. ये बातचीत साफ बयां करती है कि कैमरे के सामने मुस्कुराने वाली यह अदाकारा पर्दे के पीछे किस कदर एक भयानक मानसिक दौर से गुजर रही थी.

‘याददाश्त जा रही है, दिमाग में समस्या है…’

ज़ी न्यूज़ के पास मौजूद चैट के मुताबिक, संचिता पिछले कुछ महीनों से लगातार मनोवैज्ञानिक के संपर्क में थीं और अपना इलाज करा रही थीं. उन्होंने डॉक्टर के सामने अपने मन के वो खौफनाक राज खोले थे, जिन्हें वे दुनिया से छिपाए हुए थीं. संचिता ने चैट में लिखा था कि उन्हें अपने करियर और भविष्य को लेकर एक अनजाना, गहरा डर सताता है. इतना ही नहीं, उन्हें रात में डरावने सपने भी आते थे.

इस बातचीत में सबसे चौंकाने वाला खुलासा याददाश्त को लेकर हुआ. संचिता ने अपने थेरेपिस्ट से कहा था कि वे अपने काम के दौरान डायलॉग्स ठीक से याद नहीं रख पा रही हैं. उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके दिमाग में कोई गंभीर समस्या आ चुकी है, जिसके कारण वे लोगों की बातों पर फोकस नहीं कर पा रही थीं. खुद को पूरी तरह ‘खोया हुआ’ बताते हुए उन्होंने लिखा था कि महीनों की थेरेपी के बाद भी उनके आंतरिक संघर्ष में कोई सुधार नहीं हो रहा था.

डॉक्टर ने बंधाया था ढाढस, पर…

चैट रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि मनोवैज्ञानिक ने संचिता को इस मानसिक दलदल से बाहर निकालने की हरसंभव कोशिश की थी. उन्होंने संचिता को ऑनलाइन काउंसलिंग सत्रों को और सघन करने की सलाह दी थी, ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके. थेरेपिस्ट ने उन्हें बार-बार सकारात्मक रहने और खुद पर भरोसा रखने की सलाह भी दी थी, लेकिन शायद संचिता के भीतर का डिपरेशन इन सलाहों पर भारी पड़ गया.

हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे अभी किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. संचिता के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स, चैट रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने और अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर मौत की असली वजह का ऐलान किया जाएगा. लेकिन ज़ी न्यूज़ के पास मौजूद इन चैट्स ने यह साफ कर दिया है कि ग्लैमर की इस चकाचौंध के पीछे एक कलाकार किस कदर मानसिक तनाव और अकेलेपन से जंग लड़ रहा था.