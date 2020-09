Sandalwood drug case Ragini Dwivedi mixed urine in first dope test read detail- कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और संजना घलरानी इस वक्त ड्रग्स मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं. कर्नाटक के बेंगलुरु की एक कोर्ट ने शुक्रवार को प्रख्यात कन्नड़ एक्‍ट्रेस रागिनी द्विवेदी, संजना गलरानी और चार अन्य व्यक्तियों की पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ा दी. रागिनी और संजना के साथ, उनके चार सहयोगियों – रवि शंकर, राहुल शेट्टी, नियाज और लौम पेपर सांबा की पुलिस हिरासत भी 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. बता दें, संजना घलरानी ने डोप टेस्ट करवाने से साफ मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. हालांकि बाद में अदाकारा को मजबूरन बल्ड टेस्ट करवाना पड़ा था. Also Read - सेल्फ आइसोलेशन से तंग आई कोरोना पॉजेटिव मलाइका, बोलीं- कोई वैक्सीन बना दो वरना जवानी यूं ही गुजर जाएगी

इसी बीच रागिनी द्विवेदी ने डोप टेस्ट से बचने के लिए पानी में अपना यूरिन मिला दिया था. हालांकि उनकी ये चालाकी पकड़ी गई और उन्हें दोबारा यूरिन सैंपल दिया गया.

सीसीबी के अधिकारियों ने दावा किया कि अभी जांच पूरी करनी बाकी है. अधिकारियों को दो आरोपियों, रविशंकर (रागिनी द्विवेदी का करीबी दोस्त) और प्रशांत रांका के बीच चैट रिकॉर्ड मिला है. इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में हाई-प्रोफाइल इवेंट ऑर्गनाइजर (कार्यक्रमों को संचालित कराने वाला) वीरेन खन्ना का सर्च ऑपरेशन भी पूरा कर लिया है.

द्विवेदी को पिछले सप्ताह हिरासत में लिया गया था. उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पिछले गुरुवार को हाई-प्रोफाइल पार्टियों के आयोजक वीरेन खन्ना के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर उनके घर की तलाशी ली थी. संजना को तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है.