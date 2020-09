Sandalwood Drug Scandal Kannada Actress Ragini Dwivedi- सुशांत सिंह केस में ड्रग्स ऐंगल भी सामने आया है. इससे संबंधित जितने भी लोगों का नाम लिस्ट में है उन सबसे नोरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है. इस सिलसिले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है. Also Read - दोहरी जिंदगी जीती हैं नीना गुप्ता की बेटी मसाबा, बताया- कहां मिलता है सुकून

रागिनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं मुझे बुधवार को ही पूछताछ करने का नोटिस मिला. इतने कम वक्त में मेरा आना मुश्किल था. मैं कानून की इज्जत करती हूं और जांच में पूरा सहयोग करूंगी. वहीं पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल के हवाले कहा गया है कि इस मामले में रागिनी (Ragini Dwivedi) और उनके दोस्त रवि शंकर को नोटिस भेजा गया है.

इससे पहले भी रागिनी ने ट्वीट करते हुए लिखा था-ड्रग्स जैसी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए.ये प्लेग की तरह हमारे समाज में फैल रहा है.

Drugs as an issue should be resolved at the earliest As it’s a plague to our society . As the dealers have been now captured congratulating the narcotics to have done this work and requesting them to get to the end of this circuit for the good of all (contd) — 👑 Ragini Dwivedi 👑 (@raginidwivedi24) August 29, 2020

Dragging known personalities in the issue only alerts the racket to go into hiding nothing more. to see our own state media who we consider one big family also paying so much head to this and targeting sandalwood and people in the public eye based on rumours 🙏focus on the issue — 👑 Ragini Dwivedi 👑 (@raginidwivedi24) August 29, 2020

बता दें, इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक्टर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को ड्रग्स टेस्ट के लिए सुझाव दिया था. अभिनेत्री ने लिखा, “मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विक्की कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के नमूने देने का अनुरोध करती हूं. ऐसी अफवाहें हैं कि वे कोकीन का सेवन करते हैं, मैं चाहती हूं कि वे इन अफवाहों का खंडन करें. वे ब्लड सैंपल देकर लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं.