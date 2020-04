Bollywood Actress Sandhya Mridul shocked as China reopens the animal market again in where coronavirus outbreak: चीनी वायरस कोरोना ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है. देश भर में बुधवार को 375 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के करीब पहुंच गयी है और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के खौफ से लोग घरों में बंद हैं. चीन के जिस वुहान शहर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है वहीं से एक खबर है कि मरीज कम होने के बाद वुहान में एक बार फिर जानवरों की मार्केट खुल गई हैं. इस खबर से हर कोई हैरान है. Also Read - COVID-19: मदद के लिए आगे आया TIKTOK, भारत को दान किए 100 करोड़ रुपए के 4 लाख सेफ्टी सूट

ये सुनकर एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी अपना माथा पीट लिया है. दरअसल, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर इस मार्केट को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब ये बाजार फिर खुल गया है. संध्या ने ट्विटर पर लिखा, ‘क्या आप गंभीर हैं? खुद को खा जाओ यार.’ Also Read - Ajay Devgn Birthday: मुश्किल से हुई थी काजोल- अजय देवगन की शादी, दो बार हुआ मिसकैरेज, पैरेंट्स ने कही थी दिल चुभने वाली बात...

बता दें, चीन के वुहान शहर को ही कोरोना वायरस की उत्पति का केंद्र माना जा रहा है. आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. चीन के आधिकारिक आंकड़ों में वुहान को छोड़कर हुबेई प्रांत में 3180 लोगों की मौत हुई है. इसी प्रांत के अंदर वुहान शहर है.