'मैंने कुछ गलत नहीं किया...जब जज ने सुनाई सजा तो कांपने लगे संजय दत्त', ऐसा था कोर्ट रूम का माहौल

1993 Mumbai Bomb Blast Case Verdict: संजय दत्त जब अंडरवर्ल्ड के लोगों से गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में एक्टर संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया, तो देश के कुछ सबसे बड़े वकीलों ने कोर्ट में उनका बचाव किया था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/sanjay-dutt-1993-mumbai-bomb-blast-case-when-actor-verdict-accounced-in-court-he-was-shivering-8473135/ Copy

Sanjay Dutt 1993 Mumbai Bomb Blast Case Verdict: संजय दत्त को अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर का सामना तब करना पड़ा, जब 1993 में उन्हें अंडरवर्ल्ड के लोगों से कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. देश के कुछ सबसे बड़े वकीलों ने उनका बचाव किया, फिर भी उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी और इस वजह से उनका परिवार और खुद एक्टर बुरी तरह से टूट गए थे. ऐसे में अब हाल ही में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इस घटना का फिर से याद करते हुए उन पहलूओ पर बात की है जिसके बारे में फैंस को शायद ही पता होगा. उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने ज़ोर दिया था कि एक्टर को कोई खास सुविधा न दी जाए, और जज के फ़ैसले के बाद एक्टर डर से कांप रहे थे.

संजय दत्त रोते थे तो लोग मुझे गाली देते थे

हाल ही में लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए निकम ने कहा, ‘जब भी संजय दत्त रोते थे, लोग इसके लिए मुझे ज़िम्मेदार ठहराते थे. मीडिया किसी व्यक्ति के बारे में लोगों की राय बना सकता है. जब कोर्ट ने संजय दत्त के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया, तो ज़ाहिर है कि वह डरे हुए थे. वह ज़मानत पर बाहर थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया.’ कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए निकम ने कहा, ‘मेरी दलील थी कि संजय दत्त को ‘प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट’ का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए और उन्हें ‘आर्म्स एक्ट’ के तहत दोषी ठहराया गया था, हालांकि कोर्ट ने उन्हें साज़िश रचने के आरोपों से बरी कर दिया था और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं थी.’

दाऊद इब्राहिम के शूट ने दी थी संजय को पिस्तौल

निकम ने आगे कहा कि ‘मैंने दलील दी कि उन्हें ‘आर्म्स एक्ट’ के तहत सात साल की सज़ा मिलनी चाहिए और उनके वकील का तर्क था कि चूंकि यह उनका पहला अपराध था, इसलिए उन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाना चाहिए. मैंने इसका विरोध किया क्योंकि उनके पास जो पिस्तौल थी, वह दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े शूटर से आई थी.अगर उन्होंने ऐसे व्यक्ति से हथियार लिया था, तो उन्हें उसके आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी थी. ‘प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट’ का फ़ायदा उन लोगों के लिए होता है जो पहली बार अपराध करते हैं, जो असल में बेगुनाह होते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हालात में फंस जाते हैं. संजय दत्त के मामले में ऐसा नहीं था.’

फ़ैसला सुनाया गया, तो वह कांप रहे थे

निकम ने आगे याद करते हुए बताया कि संजय ने अपना बचाव करने के लिए देश के सबसे बड़े वकीलों को काम पर रखा था और उन्होंने कहा, “जब मैं सरकारी वकील था, तब उसने देश के सबसे बेहतरीन वकीलों की सेवाएं ली थीं. आखिरकार, अदालत मेरी बात से सहमत हुई और उसे सात साल की जेल की सज़ा सुनाई. फ़ैसले के बाद संजय के रिएक्शन के बारे में बताते हुए निकम ने कहा, ‘जब फ़ैसला सुनाया गया, तो वह कांप रहे थे. वह बार-बार कह रहे थे, ‘नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सर. मैं वापस आऊंगा.’ वह सचमुच कांप रहे थे. मैं पास ही खड़ा था और मैंने उनसे कहा, ‘संजू, मीडिया देख रहा है, प्लीज़ सीधे खड़े हो जाओ’ फिर मैंने पुलिस से उन्हें ले जाने के लिए कहा. अगर मैंने उस समय उन्हें हिम्मत नहीं दी होती, तो मीडिया मुझे ही विलेन बना देता. हर कोई मेरे ख़िलाफ़ था.’