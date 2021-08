Sanjay Dutt Viral Pictures As Actor Walking With A Stick: संजय दत्त (Sanjay Dutt) की पत्नी मान्यता (Manyata Dutt) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और वो अपने जिम से लेकर फैशन तक के वीडियो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब हाल ही में मान्यता ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देख संजय दत्त के फैन परेशान हो गए हैं. दरअशल इसमें संजय दत्त और उनके बेटे शाहरानकिसी मॉल में स्टिक का सहारा लेकर चलते दिख रहे हैं.Also Read - Bhuj: The Pride of India का दमदार टीजर हुआ रिलीज, एक्शन और वॉर सीन्स देखकर उड़ जाएंगे होश- Video

मान्यता दत्त ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर संजय दत्त और बेटे का एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में, संजय और उनके बेटे दोनों ही छड़ी के सहारे चलते नजर आ रहे हैं। दोनों लंगड़ाते हुए चलते दिख रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए मान्यता ने लिखा, "पिता और बेटे दोनों एक ही राह पर है'.

इस दौरान जहां संजय व्हाइट पैंट और ब्लू शर्ट में नजर आ रहे हैं. वहीं शहरान ने यलो टीशर्ट के साथ व्हाइट कलर के शॅर्टस पहने हैं. पिता और बेटे इस पल को काफी एंजॉय करते दिख रहे हैं. हालांकि इससे ये पता नहीं चल रहा है कि उन्हें चोट लगी है कि वो बसे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता ने कुछ शेयर नहीं किया है. संजय दत्त की वर्कफ्रंट की बात करें तो वह फिल्म केजीएफ: पार्ट 2 में दिखाई देंगे.