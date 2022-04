Sanjay Dutt Reaction On The Kashmir Files : ‘पुस्पा’ (Puspa) और ‘आरआरआर’ (RRR) के बाद अब ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter-2 Movie) देशभर के सिनेमाघरों घूम मचाने को तैयार है. फिल्म 14 मार्च को 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज की जाएगी. पैन इंडिया फिल्मों के बीच 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए.’द कश्मीर फाइल्स’ एक तूफान की तरह आई और कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी. इस बीच ‘केजीएफ चैप्टर-2’ (KGF Chapter-2) के प्रमोशन के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) और यश ने ‘कश्मीर फाइल्स’ पर अपनी प्रतिक्रिय दी.Also Read - Exclusive KGF Chapter 2: संजय दत्त ने बताया कैंसर से लड़ते हुए कैसे पूरी की केजीएफ-2 की शूटिंग, सामने आई थीं ये दिक्कतें

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त से ‘कश्मीर फाइल्स’ को लेकर उनकी राय मांगी गई तो एक्टर ने कहा कि अभी उन्होंने फिल्म नहीं देखी है. संजय ने आगे कहा, ‘फिल्म की काफी तारीफ सुनी है, फिल्म के डायरेक्टर को भी मैं जानता हूं. मैं फिल्म देखूंगा तब आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी.’ वहीं दूसरी तरफ यश ने कहा कि बिजी शेड्यूल को लेकर उन्हें फिल्म देखने का समय नहीं मिला, जल्द ही वो कश्मीर फाइल्स देखेंगे. Also Read - 'नागिन' तेजस्वी प्रकाश ने दिखाया अपना सबसे Hot अवतार, ब्रालेस तस्वीरें देखकर फैंस का सूखा गला

मालूम हो कि ‘कश्मीर फाइल्स’ साल 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और पलायन पर आधारित है, फिल्म ने दुनियाभर में 252 करोड़ से भी अधिक की कमाई की. फिल्म में एक्टर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, भाषा सुंबली सहित कई मंझे हुए कलाकारों ने काम किया है. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही है, कई लोगों ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की. Also Read - Yash House Pictures: इतने करोड़ के घर में Yash जीते हैं 'Rockstar' लाइफ, देखें Inside Photos