Sanjay Dutt Upcoming Film Ghudchadi: बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने अपनी अगली फिल्म 'घुड़चढ़ी' की घोषणा (Ghudchadi Film) सोशल मीडिया पर की. दत्त ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह एक बगीचे में योग का अभ्यास करते दिख रहे हैं. ट्वीट में दत्त ने ज्योतिषी बालू मुन्नांगी को टैग किया, जिनसे करण जौहर, अजय देवगन और दत्त जैसे बॉलीवुड सेलेब्स खुद सलाह लेते हैं. संजय दत्त ने लिखा, "इस नई शुरुआत में नई ऊर्जा लाने के लिए धन्यवाद बालू मुन्नांगी. मैं आपकी उपस्थिति की सराहना करता हूं."

Thank you @balu_munnangi for bringing your energy to this new beginnings. Appreciate your presence always. pic.twitter.com/IUZzNBFAHl

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) February 22, 2022