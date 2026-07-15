1993 मुंबई धमाकों में जब संजय दत्त हुए गिरफ्तार, पिता सुनील दत्त के पैरों में गिरकर रोत हुए बोले 'पापा मुझसे गलती हो गई'...

Sanjay Dutt Connection To 1993 Mumbai Serial Blast: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 1993 में मुंबई धमाकों के मामले में गिरफ़्तार किया गया था. यह आज भी उनकी ज़िंदगी के सबसे डरावने अध्यायों में से एक है. हालांकि संजय को बाद में आतंकवाद और साज़िश के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें गैर-कानूनी हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। एक्टर ने 2016 में अपनी सज़ा पूरी की थी. ऐसे में इससे जुड़े कई सारे किस्से हैं कि कैसे जब संजय को उनकी गलती का अहसास हुआ तो उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया था और वो अपने पिता से लगातार माफी मांग रहे थे.
1993 के मुंबई धमाकों के मामले में संजय दत्त की गिरफ़्तारी उनके पिता सुनील दत्त के लिए सबसे मुश्किल पलों में से एक थी. जांच टीम का हिस्सा रहे पूर्व IPS अधिकारी राकेश मारिया ने ‘देसी स्टूडियोज़’ के साथ एक इंटरव्यू में इस घटना को याद किया. राकेश मारिया ने बताया कि जब उन्हें इस मामले में संजय की भूमिका के बारे में पता चला, तो उन्होंने पूछताछ के लिए एक्टर को गिरफ़्तार कर लिया. बच्चे की तरह ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए सुनील दत्त के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं
जब संजय ने उनसे कहा कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, तो राकेश का गुस्सा फूट पड़ा. जल्द ही संजय रो पड़े और अपनी गलती मान ली और उन्होंने राकेश से गुज़ारिश की कि वे उनके पिता सुनील दत्त को इस बारे में न बताएं. इस पर मारिया ने संजय से कहा कि उन्हें उनके पिता को इस अपराध के बारे में बताना ही होगा, और IPS अधिकारी ने संजय से अपनी गलती कबूल करने को कहा.
हालांकि, जब संजय अपने पिता से मिले, तो उनका दिल टूट गया और वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उस पल को याद करते हुए राकेश मारिया ने कहा ‘संजय दत्त को कमरे में लाया जाता है, वह अपने पिता को देखते हैं बच्चे की तरह ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए सुनील दत्त के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं. पापा, मुझसे गलती हो गई. मैं किसी भी पिता के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहूंगा. सुनील का चेहरा पीला पड़ गया.
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजच दत्त को सात साल की सज़ा की मांग के बजाय संजय दत्त को पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए सज़ा काटने के बाद, उन्होंने 2016 में अपनी जेल की सज़ा पूरी की थी. इसके बाद, उन्होंने वापसी की और तब से कई फ़िल्मों में काम किया है. बता दें संजय कई सारे इंटरव्यू में जेल के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने वहां पर अपने दिन और रात गुजारे और वो वहां पर किस तरह के काम करते थे.
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