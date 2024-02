पकड़ी गई चोरी! 17 साल पहले आई Dhamaal के ये सीन्स हैं कॉपी और पेस्ट- देखें वीडियो

Dhaamal Scene Copy From This Scene: अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय दत्त, आशीष चौधरी, विजय राज, प्रेम चोपड़ा और संजय मिश्रा जैसे सितारों से सजी फिल्म धमाल तो आपको याद ही होगी. धमाल साल 2007 में पर्दे पर आई थी और 17 साल पहले पर्दे पर आई इस फिल्म को लोग ने खूब पसंद किया था. वहीं आज भी इसे लोग सबसे बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक गिना जाता है.इन्द्र कुमार की फिल्म Dhamaal में कई सारे डॉलॉग्स ऐसे हैं जिसे सुनकर लोग आज भी हंस पड़ते हैं. ऐसे में आपको बता दें कि ये फिल्म के कई सारे सीन्स हॉलीवुड की फिल्म इट्स ए मैड मैड वर्ल्ड (It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World) ले ली गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई.

अगर अब आप Youtube पर इट्स ए मैड मैड वर्ल्ड (It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World) फिल्म को देखते हैं तो इसके कई सारे सीन्स आपको धमाल फिल्म से मिलते जुलते नजर आएंगे. बता दें X मीडिया धमाल के कई सारे कॉपी वाले सीन्स जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि ओरिजनल सीन्स का एक कम्पाइलेशन वीडियो बनाकर डाला है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों फिल्में एक जैसी लग रही हैं. खासकर वो सीन्स जिसमें अरशद,रितेश,आशीष चौधरी गाड़ी को पुल से कुदवाते हैं तो कैसे वो एक पत्थर से इसे टेस्ट करते हैं. ऐसा सीन आपको It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World में देखने को मिलेगा.

