View this post on Instagram

Sanjay Dutt with Daugther Trishala Dutt ❤❤ . . . 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 . . . . سانجی دات و دختر بزرگش تریشالا دات (تریشالا از همسر اول سانجی یعنی ریچا شارما میباشد که ریچا در سال ۱۹۹۶ درگذشت.) #bollywoodactor#bollywoodmen #bollywoodsuperstar#sanjaydutt #trishaladutt #india#cinema#like #bollywoodphoto #bollywood