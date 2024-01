Hindi Entertainment Hindi

Sanjay Dutt Daughter Trishala Dutt Wants To Become A Virgin Mother Said I Have Also Named The Children

कुंवारी मां बनना चाहती हैं संजय दत्त की बेटी Trishala Dutt, बोलीं- मैंने बच्चों के नाम भी रख लिए

Trishala Dutt talk about her Baby Planning: हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सेशन के दौरान संजय दत्त की बेटी ने फैंस को बताया कि वो कुंवारी मां बनना चाहती हैं.

Trishala Dutt talk about her Baby Planning: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt Daughter) की लाडली त्रिशाला दत्त किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. त्रिशला न्यूयॉर्क में रहती हैं और उनका बिंदास अंदाज फैंस को सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है. सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके 589K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब अपने एक बयान के कारण संजू बाबा की बेटी फिर से चर्चा में हैं. दरअसल, त्रिशाला बिना शादी किए मां बनना चाहती हैं. यही नहीं उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार की बेटी कुंवारी मां बनने की तैयारी कर रही है. हाल ही में त्रिशाला ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग (Ask Me Anything) सेशन किया था जहां उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक यूजर ने त्रिशाला से पूछा- क्या आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है. इस पर त्रिशाला ने कहा मैंने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं.

संजय दत्त की बेटी ने कहा कि हां, मेरे पास बच्चों के लिए एक प्लान है. मैंने पहले से ही नाम भी सोच लिये हैं. अगर भगवान ने भी मेरे लिए भी कुछ प्लान किया है तो एक दिन मैं भी मां बनना चाहूंगी.

कौन है त्रिशाला?

संजय दत्त की ऋचा शर्मा से पहली शादी हुई थी. उन्हीं से इनकी बेटी हुई त्रिशाला. संजय और ऋचा ने 1987 में अमेरिका में शादी की थी. लेकिन उनकी शादी के दो साल के भीतर, ऋचा को ब्रेन ट्यूमर का पता चला और 1996 में न्यूयॉर्क में उनकी मृत्यु हो गई. त्रिशाला ने छोटी उम्र में अपने मां को खो दिया था.

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

बॉयफ्रेंड की मौत

त्रिशाला अपनी जिंदगी में प्यार को लेकर अनलकी रही हैं. अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने एक सड़क दुर्घटना में अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया था. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए किया था. त्रिशाला को इस सदमे से निकलने में काफी वक्त लग गया था.

बता दें, त्रिशाला दत्त 35 साल की हैं और कुंवारी हैं. वह अमेरिका में अपने नाना-नानी के साथ रहती हैं वह पेशे से एक मनोचिकित्सक है.