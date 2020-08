Sanjay Dutt Health Update: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त इस वक़्त परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं. संजय दत्त को तीसरे स्टेज (Sanjay Dutt diagnosed with stage 3 lung cancer) का लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर) डायगनोस हुआ है. इस खबर के बाहर आते ही हर तरफ से एक्टर के लिए दुआएं आ रही हैं. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड हस्तियां ‘संजू बाबा’ के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं. Also Read - संजय दत्त को लंग कैंसर की खबर से फैंस हुए दुखी, बोले- कुछ नहीं होगा 'बाबा' जल्द लौटकर आएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "संजय दत्त आप हैं और हमेशा एक फाइटर रहेंगे. मुझे पता है कि इससे दर्द होता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप मजबूत हैं और इस कठिन दौर को खत्म कर देंगे. मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

You are, have and always will be a fighter @duttsanjay. I know the pain it causes but I also know you are strong and will see this tough phase through. My prayers and best wishes for your speedy recovery.

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 11, 2020