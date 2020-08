Sanjay Dutt Stage 3 lung cancer: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को तीसरे स्टेज का लंग कैंसर है. संजय दत्त ने ट्विटर ने बताया कि वे कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक लेकर अमेरिका रवाना हो रहे हैं. जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची सब सुनकर सन्न रह गए. उनके फैंस का तो बुरा हाल है. वे ट्विटर पर लगातार अभिनेता के लिए दुआ मांग रहे हैं. Also Read - संजय दत्‍त को तीसरे स्‍टेज का लंग कैंसर, इलाज के लिए जल्द अमेरिका होंगे रवाना

बता दें, संजय को छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के बाद 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी. इसके बाद उन्होंने अपना नियमित फुल बॉडी चेक अप करवाया जिसका रिजल्ट मंगलवार को आया जिसमें पता चला कि उन्हें तीसरे स्टेज का फेफड़े का कैंसर है. Also Read - SSR Case: बिहार पुलिस ने पूछा, बिना FIR दर्ज किए मुंबई पुलिस जांच कैसे कर रही थी?

As you have passed many phases of life , you will overcome through this too , prayers for you. Get well soon 🙏@duttsanjay#sanjaydutt #lungcancer pic.twitter.com/Tk1gPptEJP

— Anu Bajaj (@MsAnuOfficial) August 11, 2020