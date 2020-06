मुंबई: पूरा देश अब तक कोरोना संकट का सामना कर रहा है. इस मुश्किल वक़्त में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहा है. कई बड़ी हस्तियों ने इस दौरान अपने मदद के हाथ भी आगे बढ़ाए हैं. अब अभिनेता संजय दत्त ने मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली डब्बावालों के प्रति चिंता व्यक्त करने के साथ ही उन्हें समर्थन प्रदान किया है. Also Read - पिता सुनील दत्त की 91वीं जयंती पर संजय दत्त द्वारा लिखी ये एक लाइन उनकी ज़िंदगी का सार है

अभिनेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, “डब्बावाले दशकों से हमारी सेवा कर रहे हैं और बहुत से मुंबईकरों को भोजन खिला रहे हैं. अब समय आ गया है जब हमें आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए!” Also Read - संजय दत्त ने मां नरगिस के जन्मदिन पर उन्हें ऐसे किया याद, इमोशन से भरा है ये पोस्ट

उनका यह संदेश तब आया जब राजनेता असलम शेख ने ट्वीट किया, “हैशटैगडब्बावाला, मुंबई के दूसरे लाइफलाइन, हर एक दिन कार्यबल को खिलाने के 100 से अधिक सालों से अथक सेवा की है. हैशटैगमहाविकासअघाड़ी सरकार लॉकडाउन के कारण संकट के समय में उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध है.”

#Dabbawala, the second lifeline of #Mumbai,having more than 100yrs of relentless service standards in feeding d workforce every single day. #MahaVikasAghadi government is committed to stand with them in times of crisis due to lockdown.@CMOMaharashtra @AUThackeray @SunielVShetty pic.twitter.com/3bXngK8Nn7

— Aslam Shaikh, INC (@AslamShaikh_MLA) June 8, 2020