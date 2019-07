अभिनेता संजय दत्त फिल्म ‘मुन्ना भाई..’ सीरीज के बहु प्रतीक्षित तीसरे सीरीज की शूटिंग शुरू होने का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं. संजय दत्त ने कहा, “मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि यह जल्द ही हो, लेकिन यह ‘मुन्ना भाई..’ सीरीज के निर्देशक राजू हिरानी (राज कुमार हिरानी) से पूछा जाना चाहिए. मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब वह बेहतर ढंग से दे पाएंगे. मैं शूटिंग शुरू होने की बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूं.”

फिल्मकार राजकुमार हिरानी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद, ऐसी चर्चा है कि जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक ‘मुन्ना भाई 3’ पर काम शुरू नहीं किया जाएगा.

This one is very close to my heart. Watch the trailer of my 1st Marathi film ‘Baba’, Releasing 2nd Aug #BabaTrailerhttps://t.co/LpG9Ys3Z9s @RAjRGupta2 @maanayata_dutt @deepakdobriyal @RjAbhee @spruhavarad #ChittaranjanGiri #NanditaPatkar #AryanMenghji @SanjaySDuttProd @arrty88 pic.twitter.com/fcN3gcdbKc

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) July 16, 2019