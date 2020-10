Sanjay Dutt recovers from lung cancer share this Happiness on children birthday – संजय दत्त ने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. संजय दत्त ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्ते उनके और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों से भरे हुए रहे हैं ,लेकिन ईश्वर अपने स्ट्रांग सोल्जर को सबसे मुश्किल से भरी जंग लड़ने के लिए नियुक्त करता है और आज अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इस जंग को मैं जीत गया हूं और अपने बच्चों को अपने अच्छे बेहतर स्वास्थ्य का बड़ा गिफ्ट मैं दे रहा हूँ. Also Read - हवा के झोंके संग अंकिता लोखंडे की लचकाती कमर देखकर भड़के लोग, बोले- भूल गई सुशांत को?

संजय दत्त ने यह भी लिखा कि मेरी इस सफलता के पीछे मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और खास तौर पर मेरे फैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है …कठिन परिस्थिति में सभी का मेरे साथ रहना..मैं सभी का आभारी हूं …आप लोगों की प्रार्थना ओं का फल मिला है.. आपके द्वारा की गई अनेकों प्रार्थना ओं के लिए धन्यवाद देता हूं और ढेर सारा प्यार .

साथ ही संजय दत्त ने डॉक्टर सेवंती और उनकी मेडिकल टीम कोकिलाबेन अस्पताल का भी धन्यवाद किया.



बता दें कि हाल ही में संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो कैंसर को मात देने की बात कह रहे थे वहीं कुछ पहले ‘संजू बाबा’ की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उनकी सेहत को देखकर फैन्स घबरा गए थे. इन लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर उनके फैन्स ख़ुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं.