Sanjay Dutt Reveals He Earns 500 Rs for Making Paper Bags in Jail: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की जिंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं. 'खलनायक' से लेकर 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले संजय दत्त ने आर्म्स एक्ट मामले में करीब 42 महीने तक जेल की सजा काटी थी और उसके बाद 25 फरवरी 2016 को वो रिहा हो गए थे. 2018 में दिए एक इंटरव्यू में संजय ने बताया था कि उन्होंने जेल में थैलिया बनाने का काम मिला था. एक बोरी से पेपर बैग बनाने पर 20 पैसे मिलते थे. एक दिन में उन्हें 50 से 100 थैलिया बनानी होती थीं. उन्होंने जेल में काम करके 400-500 रुपए इकट्ठा कर लिए थे.

टिस्का चोपड़ा को दिए एक इंटरव्यू में संजय ने बताया कि उन्होंने जेल की कमाई अपनी पत्नी मान्यता दत्त (Maanayata Dutt) को दे दी थी. ये 500 रुपए उनके लिए 5000 करोड़ के बराबर थे.

संजय दत्त ने कहा कि आप जेल में सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठ सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. आपको सब भूलना पड़ता है. जेल में काम करना हमारे अंदर पॉजेटिविटी लाता है.

बता दें, मुंबई बम धमाकों के दौरान संजय दत्त पर हथियार रखने का खुलासा हुआ. बड़े बैनर की फिल्म ‘खलनायक’ की रिलीज से पहले ही संजू बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था. संजय उस समय मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे.