Bollywood Stars who ruin their career due to drugs addiction: बॉलीवुड की दुनिया में यूं तो हर तरह की कहानियां सुनने को मिलती है मगर इस इंडस्ट्री में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में नशे की आदत बहुत गहरी है. कई फ़िल्मी सितारे लंबे वक़्त तक नशे की कैद में रहे और अपने करियर को बर्बाद कर लिया. हम आज आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें नशे की बहुत बुरी लत गई थी और इसका असर उनके अच्छे खासे करियर पर भी पड़ा.

बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले संजय दत्त एक वक़्त में नशे की गिरफ्त में थे. उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 12 साल नशे में खपा दिए थे. संजय के इस लत की वजह से उनके करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा. सुबह से शाम तक ड्रग्स के नशे में डूबने वाले संजय का उनके पिता सुनील दत्त ने अमेरिका में इलाज कराया उसके बाद संजय की ये आदत गई.

धर्मेंद्र (Dharmendra)

बॉलीवुड के ‘ही मैन’ कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र को भी नशे की बहुत बुरी लत थी. एक बार खुद धर्मेंद्र इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे वो हमेशा जरूरत से ज्यादा शराब के नशे में डूबे रहा करते थे. एक समय इस नशे की वजह से उनके उभरते करियर में ठहराव भी आ गया था. बाद में बिगड़ती सेहत की वजह से उन्होंने नशे करना छोड़ दिया.

प्रतीक बब्बर (Prateik Babbar)

दिग्गज अभिनेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी बहुत कम उम्र से ही नशे की आदत में डूब गए थे. एक दीवाना फिल्म से सबकी नज़रों में आए प्रतीक को नशे में रहने की लत लग गई थी. उन्होंने कई बार नशा मुक्ति केंद्र की तरफ भी रुख किया मगर इस आदत से बाहर नहीं निकल सके बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति की मदद से इस नशे को छोड़ा.

हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh)

रैप की दुनिया के बादशाह यो यो हनी सिंह के नशे की कहानी हर किसी को मालूम है. हनी सिंह भी नशे में सुबह शाम डूबे रहने लगे थे और इस वजह से उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था मगर वक़्त रहते ही उन्होंने इस आदत से बाहर निकलने की कोशिश की.

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt)

महज 17 साल की उम्र में टीवी फिल्म डैडी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी नशे की आदत में डूब चुकी थीं. छोटी उम्र में ही पूजा को नशे शराब की ऐसी लत लगी कि उन्हें कुछ भी दिखता नहीं था. इस वजह से उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था.

महेश भट्ट (Mahesh Bhatt)

26 साल की उम्र में महेश भट्ट ने निर्देशक के तौर पर फिल्‍म ‘मंजिलें और भी हैं’ से अपना डेब्‍यू किया था मगर उन्हें भी नशे ने अपने गिरफ्त में किया था. बताया जाता है कि महेश भट्ट नशे में इस कदर डूबे रहते थे कि उन्हें कुछ समझता नहीं था. बाद में अपनी बेटी शाहीन के लिए महेश भट्ट ने इस बुरी आदत को छोड़ने का फैसला लिया था.

फरदीन खान (Fardeen Khan)

सिनेमा जगत में एंट्री लेते ही धमाल मचाने वाले एक्टर फरदीन खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं. करियर में नाम कमाने के साथ ही फरदीन को नशे की ऐसी लत लगी कि उन्होंने अपना करियर तक कुर्बान कर दिया. वर्ष 2001 में फरदीन कोकीन के मामले में हिरासत में लिए गए थे.

मनीषा कोइराला (Manisha Koirala)

मुम्बई एक्स्प्रेस, 1942: अ लव स्टोरी, इंसानियत के देवत, य़लगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी, अनोखा अंदाज़, यूंही कभी, लाल बादशाह, कच्चे धागे, कारतूस, जय हिन्द, लावारिस, मन, ताजमहल,कंपनी,जानी दुश्मन, लज्जा, चैम्पियन, खौफ़,बाग़ी जैसी कई हिट फिल्में देने वाली मनीषा भी नशे की गिरफ्त में आ चुकी थीं. वह भी शराब और अन्य चीज़ो की लत में पढ़कर सबकुछ भूलती चली गईं. इसके बाद उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई. मगर आज मनीषा नशे से दूर हैं.