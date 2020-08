नई दिल्ली: बीते शनिवार से गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पर्व शुरू हो गया है. कोरोना काल के बीच आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां गणपति की पूजा तो कर रहे हैं मगर बेहद सादे तरीके से. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. बाल कलाकार के रूप में पहली बार फिल्म ‘रेशमा और शेरा’ में दिखने वाले ‘संजू बाबा’ ने गणेश उत्सव के मौके पर एक तस्वीर ट्वीट कर अपने फैन्स को बधाई दी. Also Read - Ganesh Chaturthi: सचिन, सहवाग, रोहित, स्‍मृति सहित भारतीय क्रिकेटर्स ने ऐसे की बप्‍पा की पूजा

संजय दत्त ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (Sanjay Dutt Twitter) से एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वह गणपति की मूर्ति के सामने पत्नी मान्यता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "यह सेलिब्रेशन हर साल के जैसा भव्य नहीं है लेकिन बप्पा के प्रति हमारा विश्वास वैसा ही है. मैं उम्मीद करता हूं कि यह त्योहार हमारी जिंदगी की सभी मुश्किलों को खत्म कर दे और सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां मिले. गणपति बप्पा मोरया."

The celebrations aren't as huge as they used to be every year but the faith in Bappa remains the same. I wish that this auspicious festival removes all the obstacles from our lives and bless us all with health and happiness. Ganpati Bappa Morya🙏🏻 pic.twitter.com/VDgMy86OKS

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) August 22, 2020