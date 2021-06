Sanjay Dutt’s First Wife Richa Sharma Photos and Profile: बॉलीवुड की दुनिया में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) अक्सर किसी न किसी वजह से ख़बरों में रहे हैं. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से लाइमलाइट में रह चुके संजय दत्त ने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया है चाहे वह एक्शन फिल्म हो, या काॅमेडी फिल्म हो या रोमांस हो. लोग ‘संजू बाबा’ के हर अंदाज़ पर फ़िदा हैं मगर ‘संजू बाबा’ की लव लाइफ ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. आज हम आपको संजय दत्त की पहली पत्नी (Sanjay Dutt First Wife Richa Sharma) से मिलवाएंगे और और उनकी खूबसूरती का दीदार करवाएंगे. Also Read - Sanjay Dutt ने मां नरगिस की याद में शेयर की फैमिली की अनदेखी तस्वीरें, कहा- आप जैसा कोई नहीं... Post Viral

यूं तो संजय दत्त का का नाम कई फ़िल्मी हसीनाओं के साथ जोड़ा जाता रहा है मगर उनका दिल एक्ट्रेस ऋचा शर्मा पर बहुत जल्दी आ गया था. दोनों के बीच एक फिल्म के सेट पर हुई मुलाकात शादी तक पहुंच गई. दोनों ने साल 1987 में शादी कर ली थीं. Also Read - सुनील दत्त के फेंके हुए अधजले सिगरेट पीने लगे थे संजय दत्त, नाराज पिता ने...

ऋचा का फ़िल्मी दुनिया में शुरुआती वक़्त चल रहा था मगर संजय दत्त के साथ रिश्ते में आकर उन्होंने अपना घर बसाने का फैसला किया. ऋचा और संजय की शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा वक़्त तक खुशहाल नहीं रह सकी. ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का पता चला. ऋचा इलाज के लिए अमेरिका चली गईं और इस दौरान संजय दत्त भारत-अमेरिका के चक्कर लगाते रहे.

संजय दत्त और ऋचा को एक बेटी त्रिशाला भी हुई. जब ऋचा का अमेरिका में इलाज चल रहा था तब संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जुड़ गया था. कहा जाता है कि ऋचा को माधुरी और संजय के अफेयर की बात पता लग गई थी और इस बात से उन्हें गहरा सदमा भी लगा था. इसके बाद ऋचा ने 10 दिसंबर 1996 को दुनिया को अलविदा कह दिया था.

बता दें कि ऋचा की खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे. ‘अनुभव’, ‘इंसाफ की आवाज’, ‘सड़क’ छाप जैसी फिल्मों में वो नजर आ चुकी हैं.