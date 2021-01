Shanaya Kapoor Makes Her Social Media Public See The Pictures: बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) और स्टार किड शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट आखिरकार पब्लिक कर दिया है. दरअसल खबरे हैं कि शनाया (Shanaya Kapoor) जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं और इसी को देखते हुए लगता है शनाया (Shanaya Kapoor) ने अपना अकाउंट सार्वजनिक कर दिया और फैंस को अपनी लाइफ की एक झलक दिखाई है जो बेहद ही खूबसूरत है. Also Read - बॉलीवुड के इन अभिनेताओं की पत्नियों के पास है खूब पैसा, पति से हैं एक कदम आगे

अकाउंट पब्लिक होने के बाद पिता संजय कपूर (Sanjay Kapoor) ने बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का स्वागत कियाl उन्होंने लिखा, ‘मेरी बेटी शनाया कपूर इंस्टाग्राम पर आ गई है. कृपया कर उसे प्यार दीजिए’. इस स्वागत के बाद शनाया के इन्स्टाग्राम पर 600 फॉलोअर्स थे और अब 30 हजार से ज्यादा हो गए हैं. कपूर परिवार ने भी शनाया कपूर का इंस्टाग्राम पर स्वागत किया है. रिया कपूर, अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और अनिल कपूर सभी ने शनाया का स्वागत पूरे जोर शोर के साथ किया है. Also Read - इन अभिनेताओं की पत्नियां बिजनेस में कमाती हैं मोटी रकम, अपने पति से भी अधिक है कमाई

दरअसल शनाया (Shanaya Kapoor) का एकाउंट पहले प्राइवेट था. हालांकि, अब उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए अब उसे पब्लिक कर दिया है. अपने इस फैसले को लेकर शनाया ट्विटर पर भी ट्रेंड हुई. Also Read - अनन्या पांडे को आई 'Soulmate Sister' शनाया कपूूर की याद, सुहाना खान ने किया ये कमेंट

शनाया (Shanaya Kapoor) का सोशल मीडिया हर किसी को हैरा कर रहा है. इन तस्वीरों में शनाया कहीं ना कहीं हॉलीडे की मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.