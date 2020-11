Sanjay Kapoor Starrer Film its My life will Be released On Television Instead Of Big Screen- पिता-पुत्र के रिश्ते पर आधारित ड्रामा ‘इट्स माई लाइफ’ थिएटर में रिलीज नहीं होगी बल्कि टेलीविजन पर रिलीज होगी. इस फिल्म में नाना पाटेकर, हरमन बावेजा और जेनेलिया डिसूजा हैं. अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2006 की तेलुगु हिट बोम्मारिलु की रीमेक है और इसके 29 नवंबर को छोटे परदे पर रिलीज होने की उम्मीद है. Also Read - बिहार: भागलपुर में बड़ा हादसा, 100 यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में डूबी, मचा कोहराम

बज्मी ने कहा, "जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट देखता हूं खुद को दर्शकों की जगह रखकर देखता हूं कि यह मनोरंजक है या नहीं. हंसी, ड्रामा, रोमांस और एक शानदार स्टार कास्ट इसमें है या नहीं. इस नजरिये से देखने के बाद मेरा दावा है कि 'इट्स माय लाइफ' एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज है. मुझे यकीन है कि इसकी टीवी रिलीज सबका मूड बना देगी. खास करके ऐसे समय के लिए तो यह परफेक्ट है."

अपने भाई संजय कपूर के साथ फिल्म बना रहे बोनी कपूर ने कहा, “फिल्म के जरिए हमने बिना किसी मिलावट के पारिवारिक समीकरणों और जटिलताओं को उजागर किया है. यह एक ऐसी बनी है जो मुझे समेत अधिकांश को पसंद है. टेलीविजन हमेशा दर्शकों के व्यापक समूह तक पहुंचने का एक शानदार तरीका रहा है और हमें खुशी है कि पहली बार अपनी फिल्म दर्शकों के साथ इस तरह साझा करने जा रहे हैं.”

संजय कपूर ने कहा, “जब मैंने लोकप्रिय तेलुगु फिल्म ‘बोम्मारिलु’ की हिंदी रीमेक बनाने की कल्पना की थी, तो मुझे विश्वास था कि यह फिल्म बॉलीवुड फिल्में पसंद करने वालों को भी पसंद आएगी.”

फिल्म में नाना पाटेकर ने पिता का किरदार निभाया है, जिसे तेलुगु में प्रकाश राज ने निभाया था. हरमन बावेजा ने मूल फिल्म में सिद्धार्थ द्वारा अभिनीत बेटे की भूमिका को निभाया है. संगीत शंकर एहसान लॉय ने दिया है.

फिल्म का प्रीमियर जी सिनेमा पर होगा, इसका ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था.