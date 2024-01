Hindi Entertainment Hindi

Sanjay Khan Has Defeated Death Twice Had Undergone 73 Surgeries After Suffering Third Degree Burns In The Fire

Sanjay Khan Birthday : मौत को दो बार मात दे चुके हैं संजय खान, आग में थर्ड डिग्री जलने के बाद हुई थी 73 सर्जरी

Sanjay Khan : साल 2003 में संजय खान और विजय माल्या के साथ एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भी बाल-बाल बच गए थे.

Sanjay Khan Birthday : बॉलीवुड एक्टर संजय खान हर साल 3 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस बुधवार संजय खान (Sanjay Khan) अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 1941 को बेंगलुरू में हुआ था. ‘एक फूल दो माली’ और ‘अब्दुल्ला’ में अपनी शानदारी एक्टिंग के लिए पॉपुलर एक्टर संजय खान का बॉलीवुड में करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा है. एक समय बी-टाउन के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले संजय की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा – ‘द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ’ (The Best Mistakes of My Life) में उनके शुरुआती करियर, कोस्टार्स और परिवार के साथ संबंधों, फिल्मों और विवादों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला. अपनी किताब में संजय ने ‘टीपू सुल्तान’ के सेट पर हुई भीषण आग दुर्घटना और 2003 की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में भी लिखा है, जिसने लाइफ के प्रति सोचने के उनके विचार बदल दिए.

Trending Now

यारों के यार हैं संजय खान

‘द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ’ में संजय ने अपने जीवन से जुड़ी उस हर छोटी-बड़ी घटना का जिक्र किया है, जिसने उनकी लाइफ पर प्रभाव डाला. संजय खान और राज कपूर बहुत की क्लोज हैं, किताब ‘द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ’ में संजय खान ने दिग्गज एक्टर के लिए भी एक चैप्टर लिखा है. संजय खान हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहे हैं. 1984 में सुनील दत्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बांद्रा में उत्तर-पश्चिम संसदीय क्षेत्र से चुनाव में खड़ा किया गया. ऐसे में संजय खान ने पार्टी और सुनील दत्त को अपना सपोर्ट दिया. संजय ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी घटना का भी जिक्र किया है, जिसमें वो बाल-बाल बचे थे.

You may like to read

थर्ड डिग्री बर्न के बाद हुई 73 सर्जरी

बात 8 फरवरी 1989 को मैसूर के प्रीमियर स्टूडियो में ‘द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान’ के सेट पर भीषण आग की है. अपनी किताब में संजय खान ने उस दर्दनाक हादसे को याद किया है जब उन्होंने अपनी रोलेक्स घड़ी एक सहायक निर्देशक को दी थी और उनसे जरीन (खान की पत्नी) को फोन करके यह बताने की रिक्वेस्ट की कि वह ठीक हैं. उसके तुरंत बाद वो ब्लैक आउट होकर बेहोश हो गए. बाद में पता चला कि संजय खान थर्ड डिग्री बर्न से पीड़ित थे और उन्हें 73 सर्जरी से गुजरना पड़ा. आग किसी तरह जिंदा बचने के बाद भी दुर्घटनाओं ने संजय खान का पीछा नहीं छोड़ा.

दोबारा मिला जीवनदान

साल 2003 में संजय खान और विजय माल्या एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए कर्नाटक के बलखोट में हेलीकॉप्टर से गए थे. जैसे ही वे अपनी मंजिल के पास पहुंचे, संजय खान ने एक भयानक आवाज सुनी और हेलीकॉप्टर जमीन की ओर झुक गया. पूंछ टूट गई और पायलट के लिए हेलिकॉप्टर को नियंत्रित करना नामुमकिन हो गया. उस समय सभी संजय खान को याद है कि माल्या उन पर चिल्ला रहे था, ‘संजय भाई, हम नीचे जा रहे हैं!’ इसे संजय कि किस्मत की कहना होगा कि वो और चालक दल चमत्कारिक रूप से मामूली चोटों के साथ दुर्घटना से बच गए. संजय खान को मानों दोबारा जीवनदान मिला था.