Sanjay Leela Bhansali Netflix Series Heeramandi First Look Revealed See The New Story

Heeramandi First Look: तवायफों की कहानी है ‘हीरामंडी’, फर्स्ट लुक हुआ रिवील

Heeramandi First Look Reveal: संजय लीला भंसाली के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘हीरामंडी’ का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है.

Heeramandi First Look Reveal: गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘हीरामंडी’ (Heeramandi) को लेकर खासी चर्चा चल रही है. आपको बता दें इस फिल्म में आपको लंबे अरसे के बाद कई सारी एक्ट्रेस एक साथ नजर आएंगी. इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा, शर्मीं सैगल और संजीदा शेख जैसी एक्ट्रेस एक साथ नजर आने वाली हैं. वहीं अगर इसकी कहानी की बात करें तो हीरामंडी भारतीय स्वतंत्रता के पहले के काल में चल रहे वेश्यालय पर आधारित है. ऐसे में आखिरकार फिल्म ‘हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार’ का पहला लुक जारी कर दिया गया है (Heeramandi First Look)

‘हीरामंडी’ का फर्स्ट लुक रिलीज

आपको बता दें ‘हीरामंडी’ पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी पर आएगी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ऐसे में इसका पहला लुक देखकर आप दिल दहल उठेगा और इसे मास्टर क्लास संजय लीला भंसाली ने बनाया है तो फैंस को इससे कई सारी उम्मीदे हैं. बता दें ‘हीरामंडी’ में आप उन वेश्याओं की कहानी देखेंगे जिसमें आजादी के पहले की कहानी दिखाई गई है और इसमें प्यार और धोखा का तड़का देखने को मिलेगा.

हीरामंडी: द डायमंड का फर्स्ट लुक

‘हीरामंडी’ की झलक देखकर आप अपना दिल थाम लेंगे क्योंकि इसमें जो तवायफ आपको देखने को मिल रही हैं वो किसी रानी की तरह लग रही है. वहीं वीडियो में आप मनीषा कोइराला को एक अजीब से मुस्कान के साथ देखेंगे. वहीं अदिति राव हर बार की तरह अपने रॉयल लुक में नजर आ रही हैं और सोनक्षी का कुछ अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. ये कहानी उस दौर की जब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था. ऐसे में नेटफ्लिक्स इंडिया ने कैप्शन में लिखा, “यहां महान भारतीय निर्माता संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज हीरामंडी: द डायमंड का फर्स्ट लुक है!”

हीरामंडी को लेकर क्या बोले थे संजय

संजय लीला भंसाली आलिया के साथ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी लेकर आए थे औऱ भी एक वेश्या की जिंदगी पर बनी फिल्म थी और अब संजय फिर से हीरामंडी लेकर आ रहे हैं जो वेश्याओं पर बेस्ड है. ऐसे में इस पर बात करते हुए संजय ने कहा था कि ‘हीरामंडी उनके लिए एक मील का पत्थर है. ये एक महाकाव्य है, अपी तरह की पहली सीरीज है जो लाहैर की वेश्याओं पर बेस्ट है और ये एक भव्य सीरीज है. दुनिया के सामने इस कहानी के लेकर आने के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं’